Porto Alegre

Cais Mauá
Notícia

Organização, espaços e preços: no último dia de South Summit, visitantes destacam pontos positivos e sugestões de melhorias 

Participantes elogiaram estrutura, mas preço elevado da alimentação esteve entre os comentários negativos

André Malinoski

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