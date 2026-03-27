Organização, espaços e preços: no último dia de South Summit, visitantes destacam pontos positivos e sugestões de melhorias 

A quinta edição do South Summit Brazil chega ao fim nesta sexta-feira (27), no Cais de Porto Alegre, e os visitantes que aproveitam o último dia de atividades, sob sol e calor intenso, despedem-se do evento com elogios e sugestões de melhorias para os próximos anos.

As analistas de marketing Evelyn Salles, 32 anos, e Daniela Varani, 53, conversavam em uma mesinha ao ar livre em frente ao Demo Stage. As amigas destacaram a organização do evento mas acharam salgados os preços dos alimentos.

— No geral, achei bem organizado. Tinha mais gente, especialmente ontem à tarde (quinta-feira, 26). Mas achei tudo muito organizado: estruturas, staffs e estandes — disse Evelyn, que está em sua segunda participação. — A questão de lugares, tem muito ambiente aberto, e as pessoas precisam se abrigar na sombra. Na área do Market Place poderia ter mais lugares para as pessoas sentar — acrescenta.

Evelyn Salles (E) e Daniela Varani aprovaram a área de circulação de pessoas e sugeriram mais cadeiras. André Malinoski / Agência RBS

A colega Daniela percebeu menos gente na comparação com as quatro edições anteriores e ressaltou as cifras dos cardápios:

— Acho que a circulação está bem melhor. Os toilettes, os estandes e a comunicação melhoraram. Mas o valor das coisas para comer estava caro.

Melhor circulação

Segundo Valquiria Fidelix Xavier, a qualidade e a disposição dos ambientes melhoraram muito nesta edição. André Malinoski / Agência RBS

A bancária Valquiria Fidelix Xavier, 45, circulava com amigas pelo Sunset Street. A empresa onde ela trabalha disponibiliza os ingressos para os funcionários conhecer as propostas e novidades. Dessa maneira, já esteve nas três edições anteriores do South Summit.

— Acho que a cada ano a estrutura foi melhorando. Eu atento para os espaços, a qualidade e a disposição dos ambientes. Melhorou muito a circulação para acompanhar as palestras e os estandes. Está excelente — observa.

E os temas do evento também são mencionados pela visitante:

— A inovação e a tecnologia são um assunto importantíssimo. Quanto mais nós falarmos e trouxermos essas pautas para o dia a dia, além da questão ambiental, é válido.

Foco em IA

Roberto Manera atentou para as oportunidades de aprendizagem sobre o universo da inteligência artificial. André Malinoski / Agência RBS

O empresário de software Roberto Manera, 51, estava perto das cabines do Market Place. Às 11h45min, o vaivém de pessoas no armazém era expressivo.

— O que eu percebo é que o evento tem bastante espaço de circulação. Parece vazio, mas tem muita gente. Está com o foco muito grande em IA, que é o assunto em voga. E é o que busco aqui para entender o que acontece no mercado — explica o empresário.

Na parte da manhã, Manera acompanhou uma palestra sobre desenvolvimento quântico, que o deixou bastante entusiasmado:

— É um assunto de que nunca tinha ouvido falar. Trata de volume de dados e performances de respostas. É algo que a minha empresa trabalha, desenvolvimento de novas tecnologias e produtos.

Ar-condicionado e acesso aos palcos

Fernanda Faertes destacou, entre outros pontos, a facilidade de acesso aos banheiros. André Malinoski / Agência RBS

A relações públicas Fernanda Faertes, 33, estava abrigada do sol intenso em frente ao Experience Vip Lounge. Acompanhada por amigos, a visitante já participou de quatro edições na Capital. Nas anteriores, compareceu em função do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), onde trabalhava. E agora por meio de uma agência de eventos.

— Melhorou muito a questão da estrutura e dos ares-condicionados. Está muito mais fácil de circular e ir ao banheiro. As entradas nos palcos também. Para quem produz evento é interessante de ver. Isso acho que era um incômodo de todo mundo, que acabava não conseguindo aproveitar a parte de conteúdo e de networking — diz.

O que foi elogiado pelos entrevistados

Espaços de circulação

Sistema de ar-condicionado

Acesso aos palcos

Banheiros

Comunicação

Estruturas como staffs e estandes

Disposição dos ambientes

Sugestões sobre o que pode melhorar

Mais cadeiras para sentar nos armazéns

Preços mais acessíveis para se alimentar

O que diz a organização do South Summit

"O South Summit Brazil trabalha para receber o público com toda a infraestrutura e segurança necessários. O número de assentos disponíveis nas oito salas de debates e áreas de convivência está alinhado com as normas de segurança e respeita a capacidade máxima permitida por lei. Nas áreas comuns, contamos com quatro praças de alimentação que reúnem empresas alimentícias terceirizadas e com autonomia para definir o preço de seus produtos."

Saiba mais

O encontro no Cais Mauá reúne startups, lideranças globais, executivos e formuladores de políticas públicas em uma agenda marcada por discussões sobre estratégias de crescimento sustentável e o futuro dos negócios.

O evento se encerra nesta sexta-feira (27), no Cais Mauá. Presente pelo quinto ano consecutivo no South Summit, o Grupo RBS é strategic media partner do evento.



