"Ocupar um espaço com liberdade e segurança": Evento reúne 80 mulheres para fazer trilha na zona sul de Porto Alegre

Enquanto a manhã deste domingo (29) ainda despertava sob a serração, prenúncio de um dia quente em Porto Alegre, 80 mulheres começaram a se reunir na Praça da Apamecor, no bairro Teresópolis. Pouco antes das 8h, entre conversas empolgadas, fotos e a brisa leve típica do horário e da região, o grupo se preparava para curtir A Trilha Delas, evento pensado especialmente para o público feminino.

— Olhem ao redor de vocês. São 80 mulheres, com histórias diferentes, mas com uma coisa em comum: uma vontade muito grande de ocupar um espaço com liberdade e segurança, viver experiências novas e fazer parte de um grupo em que uma cuida da outra e em que todas se inspiram — disse a corredora e organizadora do evento, Taís Damasio, com um mega-fone.

A iniciativa foi criada para oferecer a mulheres de diferentes perfis a oportunidade de vivenciar um treino de trilha no Morro São Caetano, também conhecido como Morro da Apamecor. Embora algumas participantes já tivessem experiência em trilhas, a maioria encarou o percurso pela primeira vez, diante da expectativa de descobrir um novo jeito de se movimentar ao ar livre.

— Os nossos filhos são todos amigos. E aí a gente resolveu fazer um programa diferente, juntas, de mães — relatou a fonoaudióloga Viviane Nacente, estreante que descobriu o evento e motivou três amigas a fazer a atividade pela primeira vez.

— Queremos começar uma coisa nova. A expectativa é chegar viva, sem machucados. Curtir a vista. E a gente quer continuar amigas no final — brincou a chefe de cozinha Carine Tigre, que acompanhava Viviane junto com a bioquímica Carolina Portela Coelho e a analista de judiciário Lisiane de Castro.

As quatro, que já praticam outros esportes, optaram pelo percurso de cinco quilômetros em corrida, avançando pela mata. Também era possível escolher uma caminhada de três quilômetros ou um trajeto mais longo de corrida, de 10 quilômetros. Em todos os casos, os grupos eram acompanhados por guias.

Incentivo à prática esportiva

O terreno típico de trilha exigia atenção, com trechos de chão batido, partes pedregosas e irregulares, além de pontos úmidos por causa do sereno e da serração, em meio à vegetação fechada.

O evento contou com apoio da Olympikus, que forneceu às participantes o modelo Corre Trilha 2. A inscrição, limitada a 80 mulheres, custava R$ 129 e incluía o par, além da estrutura necessária para a realização da atividade.

Segundo Taís, o apoio foi importante justamente por ampliar o acesso. Muitas mulheres, segundo ela, deixam de experimentar a corrida em trilha por não terem um tênis adequado. Ao mesmo tempo, ela ressalta que não é preciso reunir uma série de equipamentos específicos para começar, e que a proposta do evento era mostrar que, com o incentivo certo, qualquer uma pode se permitir experimentar algo novo.

— Eu vejo que muitas mulheres gostariam de tentar, mas não têm a menor possibilidade. A gente tem medo. Não dá para ir sozinha. E trilha pode assustar, tem subida, descida, é normal ter alguns tombos, tem bicho pelo caminho. Tudo isso assusta pela falta de oportunidade de ocupar e conhecer esses espaços — complementou Taís.

De cima, era possível ver Porto Alegre de um jeito diferente. Duda Fortes / Agencia RBS

Na visão dela, a falta de referência e orientação sobre como dar os primeiros passos, desde escolher um trajeto até entender a dinâmica da prática, também pode afastar novas praticantes. Soma-se a isso o fato de ser um esporte com forte presença masculina.

A educadora física Graziele Silva, que já é familiarizada com corridas de trilha, se inscreveu para fazer o percurso de 10 quilômetros. Para ela, que é apaixonada pelo trail run, essas iniciativas são essenciais para quem sonha em ter a chance de começar um novo esporte:

— Isso é muito legal porque a gente tenta fomentar cada vez mais o espaço para as mulheres, para que elas se sintam à vontade, se sintam acolhidas. Porque, se não houver movimentos assim, elas nunca vão sair de casa, nunca vão ter essa experiência, não vão conseguir iniciar.

A educadora física estava empolgada para realizar a atividade. Duda Fortes / Agencia RBS

Mãe de dois filhos e também treinadora, Taís começou a correr há nove anos, para sair do sedentarismo. Em pouco tempo, virou ultramaratonista e descobriu o mundo das trilhas. Aos 43 anos, ela já realizou o trajeto que propôs às meninas diversas vezes e estava ansiosa para dividir esse prazer com as participantes.

— Eu queria que elas sentissem o que eu sinto. Queria que as pessoas se divertissem. E eu vi o sorriso no rosto de todo mundo. Só de olhar, já dá para ver que a galera gostou. É sobre poder estar em contato com a natureza, no meio de outras mulheres com os mesmos objetivos, ter um espaço que seja delas, com vontade de voltar e vivenciar esses momentos mais vezes — confessou, após o final da experiência.

E as próximas?

Enquanto aproveitavam o café da manhã oferecido pelo outro apoiador do evento, a Gastrô Comfort Food, as quatro amigas Viviane, Carine, Carolina e Lisiane já estavam combinando quando repetiriam a dose, em outras localizações.

Taís é ultramaratonista, mãe e treinadora de corredores. Duda Fortes / Agencia RBS

A organizadora do evento explicou que o desejo é fazer mais edições do A Trilha Delas, mas que, por desafios logísticos, é necessário que mais apoiadores abracem a causa.

Orientações gerais para uma boa trilha

Taís enfatizou que, diferente da corrida de asfalto, a prática em trilha impõe outros desafios e exige atenção a uma série de cuidados. Mesmo em percursos mais curtos ou para quem opta apenas pela caminhada, é importante estar preparado, com atenção à segurança, ao ritmo e às características do ambiente.

Segundo ela, algumas orientações fazem a diferença para quem vai experimentar a prática, seja correndo ou caminhando: