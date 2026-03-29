Porto Alegre

Só para elas
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"Ocupar um espaço com liberdade e segurança": Evento reúne 80 mulheres para fazer trilha na zona sul de Porto Alegre

Para a organizadora, Taís Damasio, a iniciativa abre espaço para experimentar um esporte que pode ser desafiador de começar sozinha

Yasmim Girardi

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