Obras no calçadão de Ipanema são entregues; veja como ficou

Quase um ano e meio após o início, as obras no calçadão de Ipanema passaram pela vistoria final e foram entregues nesta quarta-feira (4), na zona sul de Porto Alegre. As intervenções foram realizadas após os estragos causados pela enchente de maio de 2024.

Uma mureta de concreto, com 45 centímetros de altura, foi construída em um trecho de dois quilômetros para reforço na proteção da área de passeio em dias com ondas elevadas e cheias do Guaíba. A estrutura também foi projetada para servir como banco para os frequentadores.

Antes da inundação em 2024, a orla possuía uma contenção feita com um material mais frágil, que, com o impacto da água, acabava sofrendo danos. Com a nova mureta, a ideia é reduzir a demanda por manutenção e amenizar os prejuízos.

A medida, no entanto, não atua como um sistema de proteção completo contra enchente, ficando limitada à prevenção de avanço da água.

— A Zona Sul como um todo não tem sistema de proteção, fica mais vulnerável. Em função disso, a gente qualifica do ponto de vista da resiliência, da estrutura em concreto, dos bancos, dos passeios e dessa mureta para proteger pelo menos a orla. Só com a subida das águas, a quebra da onda, o movimento acabava aqui destruindo a estrutura e de forma mais recorrente, não só em função da enchente ali de maio, mas de outras pequenas e grandes chuvas que tiveram — aponta o secretário do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade e coordenador do Escritório de Reconstrução e Adaptação Climática, Germano Bremm.

Questionado sobre o planejamento para contenção de cheias, o prefeito Sebastião Melo afirmou que segue em andamento o estudo contratado pela prefeitura de Porto Alegre para qualificar o sistema de proteção de enchentes, elaborado pelo engenheiro civil e professor emérito da UFRGS, Carlos Tucci. Ainda não há data para conclusão da análise, que deve contemplar partes da Zona Sul frequentemente afetadas pelas chuvas, como o bairro Guarujá.

— A partir dos estudos tem de ter projetos, termo de referência, licitação e dinheiro. Não posso fazer licitação sem dinheiro. O estudo vai apontar uma obra talvez muito cara ali, porque tem que pegar toda a Orleaes (avenida). Aquelas casas todas foram atingidas também. Tem de fazer uma obra que sustenta o Guarujá e os outros bairros. Mas só posso falar de tamanho de recursos depois de pré-orçar —sustentou Melo.

Mudanças em Ipanema

O trecho revitalizado fica na Avenida Guaíba, entre as ruas Déa Coufal e a dos Tabajaras. Ao longo do calçadão, também foram instalados três playgrounds, oito churrasqueiras, quatro academias ao ar livre, banheiros, lixeiras, sete pontos de acesso à faixa de areia, com rampas ou escadas, e passeios com acessibilidade. Além disso, foi realizado o plantio de cem mudas de árvores para revitalizar a vegetação na região.

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As obras começaram em outubro de 2024, com previsão inicial de entrega para julho de 2025. Depois, o prazo foi prorrogado para dezembro, sendo novamente remarcado para o primeiro trimestre deste ano. Conforme a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, os atrasos ocorreram pela cheia do Guaíba ao longo do processo.

O investimento total foi de R$ 12 milhões, com recursos de um Termo de Conversão em Área Pública firmado com a empresa Multiplan, como contrapartida pela implantação de um empreendimento na Zona Sul.

A ciclofaixa da área do calçadão também passou por melhorias e pintura, desde a Rua Déa Coufal até a Rua Oswaldo Gonçalves Cruz. No final da manhã, foram adicionados tachões para proteção do espaço. O serviço faz parte de outro contrato de contrapartida, avaliado em R$ 564 mil com a empresa Melnick.

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Novas instalações