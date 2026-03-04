Porto Alegre

Melhorias após enchente
Notícia

Obras no calçadão de Ipanema são entregues; veja como ficou

Melhorias incluem construção de mureta de concreto e ampliação de áreas de lazer; prazo de conclusão foi adiado três vezes

Kathlyn Moreira

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