Porto Alegre

Resquícios de 1912
Notícia

Porto Alegre descobre calçamento escondido por mais de um século e cria primeiro sítio arqueológico aberto; veja imagens

Achado ocorreu durante escavações do projeto de revitalização do Quadrilátero Central, no Centro Histórico

Leonardo Martins

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