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O futuro da televisão e da experiência do telespectador: painel do South Summit detalha a TV 3.0 

Conversa reuniu a CEO da RBS, Patrícia Fraga, e o head de Estratégia e Inteligência de Negócios na Globo, Eliseu Barreira Júnior

Vinicius Coimbra

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