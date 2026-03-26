Porto Alegre

No Cais Mauá
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No South Summit, CEO do WhatsApp no Brasil fala sobre relação do brasileiro com o app: "É quase como oxigênio"

Em painel no palco The Next Big Thing, executivo comentou também sobre uso da inteligência artificial dentro da plataforma

Guilherme Gonçalves

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