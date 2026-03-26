No South Summit, CEO do WhatsApp no Brasil fala sobre relação do brasileiro com o app: "É quase como oxigênio"

Horn dividiu com a plateia a sua trajetória empreendedora. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A inteligência artificial (IA) tem sido tema recorrente em palestras na quinta edição do South Summit Brazil 2026, que começou na quarta-feira e vai até sexta-feira no Cais Mauá, em Porto Alegre. Em painel na manhã desta quinta-feira (26), o CEO do WhatsApp no Brasil, Guilherme Horn, falou como a tecnologia tem sido implementada no aplicativo de conversas. Na avaliação do gestor, o impacto será ainda maior na vida dos usuários nos próximos anos.

— Para os pequenos negócios, ter a oportunidade de ter uma IA de graça é algo incrível. É um desafio porque eles precisam ser pacientes com o treinamento da IA. Se você treinar uma pessoa para trabalhar com você, é preciso ter paciência com ela. Às vezes, leva anos para isso acontecer. O mesmo acontece com a IA. É preciso ter paciência e saber que isso faz parte da jornada — disse Horn na palestra Inside the WhatsApp Economy: Commerce, Payments, and AI.

Sobre o uso expressivo dos aplicativos de mensagens nos países que atende, ao contrário de potências como Estados Unidos, Horn avalia que o movimento no Brasil é cultural.

— No Brasil, o WhatsApp é quase como oxigênio. O brasileiro usa para trabalho e outras funções. Nunca vi isso antes nesses meus 40 anos de carreira. É algo muito forte para as pessoas. Aqui, o WhatsApp é o primeiro app que as pessoas olham ao acordar — conta o executivo.

Os produtos da plataforma, atualmente, estão divididos em três linhas: Messenger, WhatsApp Business e API, plataforma de negócios usada por startups.

Bate-papo foi conduzido pela investidora e apresentadora do podcast J Curve, Olga Maslikhova. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O braço de pagamentos do WhatsApp é a única plataforma que não é global e funciona de forma regionalizada por depender de regulamentação local. O Brasil tem sido um grande parceiro neste sentido, avalia Horn, pela abertura às iniciativas de inovação.

— Não estamos mais competindo com e-mail e SMS. Estamos competindo com o IOS e o Android. Diferentes sistemas que estão em distintas camadas para o usuário — completa Horn.

Da mesma maneira que cresce o uso, as pessoas esperam das empresas a mesma forma de comunicação e relacionamento. O app, diz Horn, gera confiança porque traz proximidade e rapidez de contato. Isso garante grande oportunidade, mas também um desafio para que as companhias conheçam a plataforma e saibam utilizar a tecnologia de maneira eficiente.

Trajetória

O gestor do WhatsApp também dividiu com a plateia a sua trajetória empreendedora. Falou sobre a decisão de primeiro empreender para depois “trabalhar para alguém”. O caminho inverso ao de muitos empreendedores, o de voltar para o mundo corporativo, teve a ver com uma decisão pessoal de dosar o peso o trabalho.

Horn explicou que é preciso paciência para treinar a IA. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Depois de 20 anos vivendo de seus próprios negócios e de passagens por outras empresas, veio o convite da Meta, dona de gigantes como Facebook, Instagram e WhatsApp. O alcance das plataformas, diz, inaugurou uma democratização do acesso aos negócios online.

O bate-papo no palco The Next Big Thing foi conduzido pela investidora e apresentadora do podcast J Curve, Olga Maslikhova.

South Summit Brazil 2026