"Ninguém vai ser substituído por inteligência artificial", diz presidente da Microsoft Brasil no South Summit

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Executiva Priscyla Laham palestrou por quase meia hora no Arena Stage, no dia de abertura do evento na Capital

Guilherme Gonçalves

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