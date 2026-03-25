"Ninguém vai ser substituído por inteligência artificial", diz presidente da Microsoft Brasil no South Summit

Priscyla Laham destacou que a IA nunca vai tomar uma ação sozinha. Jeff Botega / Agencia RBS

Em menos de meia hora de painel no South Summit Brazil 2026, a presidente da Microsoft Brasil, Priscyla Laham, desmistificou o uso de inteligência artificial (IA) no ambiente de trabalho. Segundo a executiva, ferramentas como o Copilot, da própria empresa que ela representa, não substituirão funcionários em empresas. Quem pode fazer isso, segundo ela, são outros profissionais que dominam essa tecnologia.

— Ser generalista é ter mais campos de expertise com algum nível de profundidade. Esse cenário é muito favorável para a IA. Ninguém vai ser substituído por inteligência artificial. A Microsoft não acredita neste cenário — disse Priscyla durante a palestra Building Trust in the Age of AI, no Arena Stage.

E complementou:

— Não estamos neste ambiente para termos um piloto na nossa vida, mas sim um copiloto. Por isso demos esse nome à nossa inteligência artificial. Ela nunca vai tomar uma ação sozinha sem você. Nossa preocupação deveria ser: o que eu tenho de expertise, como amplifico elas com a IA e quais são as coisas que faço hoje que poderiam ser substituídas.

O painel foi mediado pela colunista da Forbes Brasil, Luciana Rodrigues. Antes de encerrar o bate-papo, ela pediu uma sugestão de prompt (comando para a IA) à executiva da Microsoft.

— Perguntaria o que mais eu poderia ter que eu não estou vendo. "Me ajude a trazer outros insights. Sugiro também que (o usuário) tenha agilidade de execução. A execução ainda é nossa. Como se usa essa ferramenta para ver os pontos de vista que eu não tinha antes ou os que eu tinha dificuldade de ver e que agora estão na minha mão — destacou Priscyla.

O painel foi mediado pela colunista da Forbes Brasil, Luciana Rodrigues. Jeff Botega / Agencia RBS

— Teremos uma humanidade melhor se soubermos usar adequadamente, mas podemos fazer muita coisa errada se não prepararmos a informação para isso — concluiu a executiva.

Edição 2026

Com o tema "Human by Design", o encontro deste ano coloca o ser humano no centro das decisões tecnológicas, explorando o equilíbrio ético e funcional entre a humanidade e avanços como inteligência artificial (IA).

Como chegar

O acesso principal será feito pela Avenida Presidente João Goulart, 97. A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) terá um esquema de trânsito e transporte para o evento. Faixas exclusivas de transporte coletivo nas avenidas Mauá e João Goulart serão compartilhadas com veículos particulares, para dar fluidez ao trânsito.

Pontos de táxi estarão à disposição na entrada principal do evento. No mesmo local, estarão áreas de embarque e desembarque para veículos de aplicativos.

O estacionamento oficial do South Summit é o Claro Parking, localizado na Avenida Edvaldo Pereira Paiva, 1.000, bairro Praia de Belas. O espaço funciona das 7h30min às 21h, com tarifas de R$ 25 até 2 horas e R$ 5 a cada 30 minutos adicionais.

Programação

A programação será distribuída em oito palcos simultâneos que receberão mais de 700 palestrantes, 150 nomes deles do Exterior. Além do conteúdo no Cais, a Masterclass Room, na Usina do Gasômetro, oferecerá apresentações exclusivas de cases e projetos voltados a impulsionar novos negócios.

A expectativa é reunir em torno de 23 mil pessoas, incluindo fundadores e cofundadores de startups, lideranças de grandes corporações e representantes de 150 fundos de investimento.

Outros atrativos

O evento terá também o Balcão do Empreendedor, que conecta 70 empreendedores de periferias ao ecossistema de inovação por meio de mentorias e rodadas de investimento no Cais Mauá.

Já a plataforma Women @ South Summit promove conexões estratégicas entre lideranças femininas e investidores para impulsionar negócios liderados por mulheres.

No dia 25, o palco Corner receberá o Agtechs, com debates fundamentais sobre inteligência artificial, robótica no campo e o futuro sustentável do agronegócio.

Outro atrativo do evento será o South Summit Brazil Run, que integra saúde e networking com trajetos de corrida e caminhada no Parque Harmonia programados para o dia 28. Veja mais informações neste endereço.

Por fim, a Alameda Viva RS e o Barco Viva RS celebrarão a hospitalidade gaúcha, oferecendo alta gastronomia e vinhos premium às margens do Guaíba.

Segurança e acesso

É proibida a entrada com alimentos que não estejam lacrados, cadeiras ou bancos rígidos, objetos perfurantes ou cortantes (como tesouras, estiletes, pinças e cortadores de unha), materiais inflamáveis, substâncias ilícitas ou objetos que possam causar ferimentos.

Também não será permitida a entrada com bandeiras com mastro, recipientes de vidro, latas, embalagens com líquidos, armas de qualquer tipo, aerossóis, veículos motorizados ou não (com exceção de cadeiras de rodas), capacetes, coolers, isopores e canetas a laser. A presença de animais será restrita exclusivamente a cães-guia.

Parceria

Presente pelo quinto ano consecutivo no South Summit, o Grupo RBS é strategic media partner do evento. Entre os dias 25 e 27 de março, no Cais Mauá, em Porto Alegre, a RBS contará com o Estúdio RBS, ampla cobertura editorial e participação em painéis, reforçando seu compromisso com o desenvolvimento do Estado.

O South Summit Brazil é correalizado pelo governo do Estado e conta com o patrocínio global do Sebrae, da prefeitura de Porto Alegre e do Banco do Brasil.