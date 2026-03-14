Porto Alegre

Antiga Casa Violeta
Notícia

Movimento de mulheres ocupa imóvel em Porto Alegre, negocia com prefeitura e sai do local

Cerca de 50 pessoas entraram no prédio, que já foi escola e abrigo. Administração da Capital e manifestantes acertaram retirada pacífica

Gabriela Plentz

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Humberto Trezzi

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