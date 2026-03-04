Moto com mais de R$ 25 mil em multas é apreendida em Porto Alegre; condutor não tinha CNH

Motocicleta é do modelo Honda CG 150 Titan, fabricada em 2006 e modelo 2007. Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) / Divulgação

Uma motocicleta com R$ 25.536,28 acumulados em multas de trânsito foi apreendida pela Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) enquanto trafegava pela Avenida Baltazar de Oliveira Garcia, na zona norte de Porto Alegre. O veículo foi abordado durante uma blitz de fiscalização na tarde de terça-feira (3).

A motocicleta, modelo Honda CG 150 Titan, ano 2006/2007, estava com o licenciamento vencido havia seis anos, desde 2020. Além disso, conforme a EPTC, nos últimos 12 meses foram registradas 14 infrações por excesso de velocidade ao veículo.

No mesmo período, o condutor da motocicleta também foi autuado outras 14 vezes por não possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Na terça-feira, ele foi autuado em cinco artigos do Código de Trânsito Brasileiro.

Art. 162 I : dirigir veículo sem possuir CNH

: dirigir veículo sem possuir CNH Art. 164 I : permitir posse do veículo a pessoa sem CNH ou Permissão para Dirigir (PPD, a carteira provisória)

: permitir posse do veículo a pessoa sem CNH ou Permissão para Dirigir (PPD, a carteira provisória) Art. 230 V : veículo não devidamente licenciado

: veículo não devidamente licenciado Art. 230 XVIII : veículo em mau estado de conservação

: veículo em mau estado de conservação Art. 244 VIII: conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor transportando carga incompatível com suas especificações ou em desacordo com o previsto no art. 139 A (transporte remunerado)

Diretor de operações da EPTC, Carlos Pires destaca que a apreensão reforça a importância da realização de ações de fiscalização. Ele também observa os perigos que o veículo pode representar:

— É um veículo em potencial para um próximo acidente que não estará mais rodando. Pelos problemas que ele (condutor) apresenta de comportamento, tanto na direção desse veículo e até mesmo estando ou não habilitado, o veículo estando ou não licenciado.

Realizada em parceria com o 20º Batalhão de Polícia Militar (BPM), a ação resultou na abordagem de 39 veículos. Ao todo, 22 foram autuados, cinco recolhidos e cinco pessoas foram flagradas e autuadas por dirigir sem CNH.