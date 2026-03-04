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Moto com mais de R$ 25 mil em multas é apreendida em Porto Alegre; condutor não tinha CNH

Veículo tinha 14 infrações por excesso de velocidade nos últimos 12 meses, conforme a EPTC

Lucas de Oliveira*

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