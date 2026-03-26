Mesmo com chuva fraca, frequentadores chegam animados para o segundo dia de South Summit: "Crescimento pessoal e profissional"





A chuva fraca que cai sobre Porto Alegre na manhã desta quinta-feira (26) mudou parte da organização do South Summit Brazil 2026. Para acessar os pavilhões do Cais Mauá, foram criados corredores cobertos junto à área de credenciamento. Mesmo molhados, os frequentadores não baixaram a expectativa em relação ao segundo dia de evento.

— Ontem conheci muita gente legal aqui. Anotei bastante coisa das palestras. Tem sido uma oportunidade de crescimento pessoal e profissional — afirma a estudante de Administração Camila Alvarenga, que veio do Paraná para o evento.

— É nossa primeira vez aqui. No ano que vem estaremos formadas, mas queremos voltar como bussiness (categoria para pessoas que atuam em empresas) — completa a colega Giovanna Azevedo.

Nesta quinta-feira, algumas áreas do South Summit foram abertas mais tarde, às 8h50min, para adaptações necessárias verificadas no primeiro dia de evento, conforme a organização.

A circulação interna ainda era baixa no início da manhã. Contudo, a expectativa é de que mais participantes cheguem perto das 11h. Ontem, neste horário, a movimentação era tamanha que as pessoas chegavam a pedir licença para caminhar nas áreas cobertas.

Programação

A programação está distribuída em oito palcos. Com o tema "Human by Design", o encontro deste ano coloca o ser humano no centro das decisões tecnológicas, explorando o equilíbrio ético e funcional entre a humanidade e avanços como Inteligência Artificial (IA).

Estão previstos mais de 700 palestrantes, 150 nomes deles do Exterior. Além do conteúdo no Cais, a Masterclass Room, na Usina do Gasômetro, oferecerá apresentações exclusivas de cases e projetos voltados a impulsionar novos negócios.

A expectativa é reunir em torno de 23 mil pessoas, incluindo fundadores e cofundadores de startups, lideranças de grandes corporações e representantes de 140 fundos de investimento.

Como chegar

O acesso principal é feito pela Avenida Presidente João Goulart, 97. A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) terá um esquema de trânsito e transporte para o evento. Faixas exclusivas de transporte coletivo nas avenidas Mauá e João Goulart serão compartilhadas com veículos particulares, para dar fluidez ao trânsito.

Pontos de táxi estarão à disposição na entrada principal do evento. No mesmo local, estarão áreas de embarque e desembarque para veículos de aplicativos.

South Summit Brazil 2026