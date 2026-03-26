Porto Alegre

No Cais Mauá
Notícia

Mesmo com chuva fraca, frequentadores chegam animados para o segundo dia de South Summit: "Crescimento pessoal e profissional"

Quinta edição do evento deve receber 23 mil participantes até esta sexta-feira

Guilherme Gonçalves

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS