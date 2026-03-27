Melhores startups e aprovação do público: como foi o último dia do South Summit

Dia ensolarado marcou encerramento do South Summit. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Mais uma edição do South Summit Brazil chegou ao fim, consolidando Porto Alegre como um polo de inovação. O público superou as expectativas e bateu recorde, com 24 mil pessoas circulando pelo Cais Mauá nos três dias de evento.

— O South Summit é conexão, é sobre gerar negócios de verdade, criando oportunidades que continuam depois do evento — disse José Renato Hopf, presidente do South Summit Brazil, confirmando a edição de 2027 entre os dias 14 e 16 de abril.

Esta sexta-feira (27) teve como destaque a revelação dos vencedores da competição de startups. A grande vencedora global foi a catarinense Dairy Tech. Também receberam destaque a argentina Unibaio (Mais Sustentável), a chilena Naturannova (Mais Escalável), a gaúcha Núcleo Vitro (Mais Disruptiva) e a espanhola Flomics (Melhor Time).

Zero Hora acompanhou a trajetória da Núcleo Vitro em reportagem.

— Quase não acreditei. Veio uma descarga de adrenalina muito grande, uma felicidade de poder subir no palco e receber o prêmio — disse Bibiana Matte, CEO e fundadora da Núcleo Vitro.

Destaques do último dia

Depois de dois dias de tempo fechado e com chuva, o sol finalmente apareceu no Cais Mauá. O público comemorou o céu aberto e aproveitou as atrações do dia.

— Não dá para perder tempo — resumiu o empresário Miguel Bechelli, 31 anos.

Os esperados mais de 23 mil participantes se despediram do evento com elogios e sugestões de melhorias para os próximos anos — a edição de 2027 está confirmada para a Capital.

— Achei tudo muito organizado: estruturas, staffs e estandes — disse a analista de marketing Evelyn Salles, 32 anos.

— Melhorou muito a circulação para acompanhar as palestras e os estandes. Está excelente — comentou a bancária Valquiria Fidelix Xavier, 45 anos.

Um painel realizado durante a manhã colocou em perspectiva a transformação dos grandes eventos em plataformas de entretenimento, cultura e negócios. Participaram da conversa Caroline Torma, diretora-executiva de Marketing e Entretenimento do Grupo RBS, e Francisco Mattos, diretor-executivo da Fórmula 1 e da MotoGP. A mediação foi feita por Rafael Lemos, CEO da Uhuu.com.

O modelo de negócio conhecido como media for equity também foi tema de um painel do South Summit. Nesse contexto, empresas trocam mídia por participação acionária como uma alternativa para ganhar visibilidade sem ampliar gastos. Mediado pela comunicadora do Grupo RBS Giane Guerra, o painel contou com a presença do head de Operações e Novos Negócios da RBS Ventures, Eduardo Seib, e do CEO da Contajá, João Henrique Silva Costa.

Presente pelo quinto ano consecutivo no South Summit, o Grupo RBS é strategic media partner do evento.