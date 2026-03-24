Madri, Seul e Bilbao: como o South Summit acelera startups e gera desenvolvimento nas cidades-sede do evento 

Cerimônia de abertura de South Summit Madrid 2023. South Summit

Quatro cidades do mundo tornaram-se destinos onde inovação, capital e expertise convergem. Madri, Seul, Bilbao e Porto Alegre compartilham características que as fizeram sede do South Summit, evento que há 14 anos promove conexões entre atores de diversos ecossistemas de empreendedorismo na Europa, na América Latina e na Ásia.

A capital gaúcha abrigou o South Summit em 2022, tornando-se a primeira cidade a receber o evento fora de Madri – até então, a capital da Espanha havia sediado todas edições.

Dois anos depois, foi a vez de Seul entrar para o circuito. A capital da Coreia do Sul contribuiu para conectar a inovação asiática ao restante do mundo. O país conta com uma das economias mais fortes do continente e vê crescer o surgimento de unicórnios, como são conhecidas as startups que superam o valor de mercado de US$ 1 bilhão, ou seja, mais de R$ 5 bilhões.

Já Bilbao, maior cidade do País Basco, no norte da Espanha, estreou como cidade-sede com um encontro focado nos setores de indústria e energia. O evento consolidou-se como principal hub para o mercado de Deep Tech e inovação industrial, conectando startups de tecnologia complexa a investidores focados em transição energética e sustentabilidade.

Em comum, são cidades que buscam expandir seus ecossistemas para o mundo, segundo Nacho Mateo, CEO do South Summit. Ele destaca as características das sedes que recebem o evento:

— Contam com ecossistemas de startups dinâmicos ou em rápido crescimento, com empreendedores, investidores, universidades e hubs de inovação atuando de forma colaborativa. Há também forte apoio institucional, com governos e agências de inovação comprometidos em posicionar suas cidades como centros globais de inovação.

O CEO ressalta que, ao reunir milhares de empreendedores, investidores de risco, líderes corporativos e formuladores de políticas públicas de todo o mundo, o evento cria uma rede nas cidades pela qual startups podem acessar investimento, escalar internacionalmente e se conectar a parceiros estratégicos.

– O South Summit não gera oportunidades de negócios apenas durante os dias de evento, mas fortalece conexões duradouras entre ecossistemas globais de inovação — aponta Nacho Mateo.

Em Madri, os resultados evidenciam o sucesso do evento. De acordo com o relatório elaborado pela PwC, parceira estratégica e auditora oficial, o South Summit já gerou 39 milhões de euros em impacto econômico e mais de 3,4 mil empregos na cidade.

Impacto em Madri