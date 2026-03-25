Lideranças destacam força do ecossistema gaúcho de inovação na abertura do South Summit 2026

Abertura do South Summit reuniu autoridades, participantes e investidores. Duda Fortes / Agencia RBS

A cerimônia de abertura da quinta edição South Summit Brazil reuniu autoridades, investidores e participantes no Arena Stage, na tarde desta quarta-feira (25). O ato marcou o primeiro dia de evento, que recebeu grande público e empolgou visitantes.

O South Summit segue até sexta-feira (27), no Cais Mauá, em Porto Alegre.

Com um lenço com as cores do Rio Grande do Sul, a espanhola Maria Benjumea, fundadora e presidente do South Summit, abriu a cerimônia, enfatizando que a realização do encontro só é possível em um ambiente de apoio mútuo.

— Todos se envolvem para fazer com que o Rio Grande do Sul seja uma referência. Há universidades tecnológicas superpotentes, governos fortes que apoiam essas iniciativas, além de um empresariado e um ecossistema unidos — disse.

José Renato Hopf, presidente do South Summit Brazil, falou sobre o tema da edição deste ano, "Human by Design", que coloca o ser humano no centro das decisões tecnológicas, explorando o equilíbrio ético e funcional entre a humanidade e avanços como inteligência artificial (IA).

— Inovação começa e termina com pessoas. Não é sobre tecnologia, é sobre usar essa inovação para melhorar a vida. O South Summit nasceu deste espírito: conectar ideias, capital e talento, mas principalmente para gerar impacto real — comentou.

Sebastião Melo, prefeito de Porto Alegre, disse que investir em inovação é uma maneira de dar oportunidades a empreendedores locais.

— A inovação e a educação são fatores decisivos para uma vida melhor. Além da prefeitura e do Estado, há um ecossistema do empresariado que acredita nisso. O South Summit é um presente para a cidade, que completa 254 anos amanhã (quinta-feira, dia 26) — comentou.

Gabriel Souza, vice-governador do Rio Grande do Sul, destacou o papel de investimentos públicos para alavancar empresas e criar um ambiente robusto de negócios no Estado.

— Sem garantias de crédito, assessoramento adequado, não teríamos o maior número de startups per capita do Brasil. Não teríamos condições de fazer um evento dessa magnitude, que é o South Summit, que veio para coroar esse ecossistema que temos no Rio Grande do Sul — pontuou.

Parceria

Presente pelo quinto ano consecutivo no South Summit, o Grupo RBS é strategic media partner do evento. Entre os dias 25 e 27 de março, no Cais Mauá, em Porto Alegre, a RBS contará com o Estúdio RBS, ampla cobertura editorial e participação em painéis, reforçando seu compromisso com o desenvolvimento do Estado.

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O South Summit Brazil é correalizado pelo governo do Estado e conta com o patrocínio global do Sebrae, da prefeitura de Porto Alegre e do Banco do Brasil.

South Summit Brazil 2026