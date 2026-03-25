Porto Alegre

No Cais Mauá
Notícia

Lideranças destacam força do ecossistema gaúcho de inovação na abertura do South Summit 2026

Evento começou nesta quarta-feira (25) e segue até sexta-feira (27), em Porto Alegre

Vinicius Coimbra

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