Porto Alegre

Por sete dias
Notícia

Lar geriátrico é interditado após idosos serem encontrados amarrados e em más condições em Porto Alegre

Durante a fiscalização feita nesta sexta-feira foram constatadas irregularidades e indícios de negligência

Lisielle Zanchettin

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Ian Tâmbara

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