Lar geriátrico é interditado após idosos serem encontrados amarrados e em más condições em Porto Alegre

Conforme a BM, os idosos foram encontrados extremamente magros e mal cuidados. Arquivo pessoal / Arquivo pessoal

A Vigilância Sanitária de Porto Alegre interditou nesta sexta-feira (13) um lar geriátrico no bairro Santana, em Porto Alegre. No local, nove idosos foram encontrados em más condições. Segundo a Brigada Militar, ao menos dois estavam amarrados. A interdição da clínica particular tem caráter temporário por sete dias.

Conforme a prefeitura, durante a fiscalização feita nesta sexta-feira foram constatadas irregularidades e indícios de negligência no cuidado aos idosos. A instituição foi autuada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e irá responder a processo administrativo.

Os nove idosos foram encontrados na tarde de quinta-feira (12). O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi até o local após uma idosa passar mal. Devido às condições observadas, a equipe de saúde acionou a Brigada Militar.

Conforme os policiais militares, os idosos foram encontrados extremamente magros e mal cuidados, e ao menos dois estavam amarrados por cordas junto às camas. O local era abafado e com pouca ventilação.

Aos agentes, os idosos relataram que teriam almoçado "salgadinho". Dentro da cozinha foram localizados alimentos vencidos. Ainda segundo a BM, os trabalhadores estavam com registros profissionais irregulares.

O proprietário da clínica, que não teve nome divulgado, foi conduzido para a delegacia para prestar esclarecimento. Ele negou que os idosos estivesse em más condições e afirmou que "sempre foram bem cuidados":

— Que eu saiba não tem nada irregular aqui, nem denúncia. Os idosos sempre foram bem cuidados, eu tenho 42 anos de clínica.