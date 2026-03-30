Início das obras de reforma da rodoviária de Porto Alegre é autorizado com investimento de quase R$ 20 milhões

A reforma da rodoviária de Porto Alegre começou oficialmente nesta segunda-feira (30). Serão 13 meses de obras contando a partir de agora. Entre as melhorias previstas estão a modernização dos banheiros, pintura, reformas das salas onde ficam os guichês de compras de passagens e a impermeabilização da cobertura, além de uma nova fachada.

A obra foi contratada pelo governo do Estado ao custo de R$ 19,6 milhões. O trabalho terá a supervisão do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer). Conforme o diretor-geral do departamento, Luciano Faustino, os trabalhos começarão pelos estabilidade dos brises da fachada, seguido pela recuperação dos banheiros, numa etapa que deve levar de quatro a cinco semanas. Em seguida, será a vez de uma das fases mais desafiadoras, que é a cobertura.

— É a obra mais ampla. Em termos de área, são mais de 17 mil metros quadrados de cobertura, que vai ser toda recomposta — afirma o diretor-geral do Daer.

As obras irão ocorrer por setores, de modo que não será necessário fechar o terminal. A administração da rodoviária manifesta otimismo com o impacto que a reforma terá nas atividades do prédio, inaugurado em 1970.

— Vemos com muito bons olhos e acreditamos que isso poderá aumentar o número de passageiros. O Rio Grande do Sul vem crescendo em turismo. Não é só o ir e vir de pessoas que moram em Porto Alegre e tem raízes no interior ou que vão para o litoral no Verão. Teremos um terminal remodelado, um espaço que foi atingido fortemente pela enchente —reforçou Giovanni Luigi, diretor de Operações da rodoviária.

Mudança de endereço

O terminal rodoviário de Porto Alegre registra uma circulação de cerca de 15 mil pessoas por dia, somando-se embarques e desembarques. Nos últimos anos, a localização do espaço tem sido tema de questionamentos, sobretudo de motoristas em razão dos engarrafamentos na saída de Porto Alegre a partir do Túnel do Conceição.

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O Daer reconhece a validade do debate. Mas segundo o diretor-geral, uma resposta para o problema pode levar anos e, enquanto isso, melhorias na atual estrutura são necessárias.