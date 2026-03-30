Porto Alegre

Veja como vai ficar
Notícia

Início das obras de reforma da rodoviária de Porto Alegre é autorizado com investimento de quase R$ 20 milhões

Para o Daer, a mudança de local requer discussões profundas e pode levar anos; enquanto isso, melhorias na atual estrutura são necessárias

Paulo Rocha

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