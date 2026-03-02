Porto Alegre

Discussão na Câmara
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Início da votação do Plano Diretor de Porto Alegre pode ser adiado para reduzir número de emendas

Governo e oposição discutiram acordo em reunião realizada nesta segunda-feira. Votação deve começar na quarta da próxima semana

Marcelo Gonzatto

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