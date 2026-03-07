Incêndio atinge prédio do Leopoldina Juvenil, em Porto Alegre; veja imagens

Um dos prédios da Associação Leopoldina Juvenil, na Rua Marquês do Herval, no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre, foi atingido por incêndio na manhã deste sábado (7). O Corpo de Bombeiros já controlou as chamas.

O incêndio atingiu o último andar do prédio, onde fica a área da sauna. Ainda não se sabe o que deu início às chamas. Segundo a assessoria de imprensa do Leopoldina Juvenil, ninguém ficou ferido (leia nota abaixo).

— Foi totalmente controlado. Foi só na área da sauna. Tivemos atendimento rápido e conseguimos que fogo não se alastrasse — explicou o capitão Tiago Bona, do Corpo de Bombeiros.

Imagens feitas por pessoas que estavam nas proximidades do clube mostram bastante fumaça saindo do prédio, onde funciona também a academia do Leopoldina Juvenil.

Clube sedia torneio de tênis

O médico Renato Frajndlich chegava no clube, que sedia um torneio internacional de tênis neste sábado, por volta das 9h45min quando chamas chamaram atenção de quem estava no local.

— Quando eu estava entrando no clube começou um contrafluxo que eu não entendi. Quando entrei, vi esse incêndio — conta Frajndlich.

Segundo ele, havia pessoas na academia no momento do início do fogo, que foram retiradas do local.

Em razão do trabalho dos bombeiros, há lentidão no trânsito nas proximidades do clube.

O que diz o Leopoldina Juvenil

Nota à imprensa

Na manhã deste sábado (7), foi registrado um princípio de incêndio na área da sauna seca do prédio da Associação Leopoldina Juvenil, em Porto Alegre.

A ocorrência foi prontamente atendida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, que realizou o controle e a completa extinção das chamas. Não houve feridos, e a situação resultou apenas em danos materiais.

O Clube ressalta que não houve qualquer exposição ou risco às pessoas. As causas do incêndio ainda não foram identificadas e serão apuradas posteriormente.

No momento, a Sede Marquês do Herval está momentaneamente sem acesso liberado.

A Associação Leopoldina Juvenil permanece acompanhando a situação e prestará novos esclarecimentos caso necessário.