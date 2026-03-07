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Incêndio atinge prédio do Leopoldina Juvenil, em Porto Alegre; veja imagens

Corpo de Bombeiros já controlou as chamas e faz trabalho de rescaldo. Ainda não se sabe o que deu início ao fogo

Zero Hora

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Leticia Mendes

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