Idosos são encontrados amarrados e em más condições dentro de lar geriátrico em Porto Alegre, diz BM

Conforme os policiais militares, os idosos foram encontrados extremamente magros e mal cuidados. Arquivo pessoal / Arquivo pessoal

Nove idosos foram encontrados pela Brigada Militar, na tarde desta quinta-feira (12), em más condições em um lar geriátrico no bairro Santana, zona leste de Porto Alegre. Segundo a BM, ao menos dois estavam amarrados às camas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi até o local após uma idosa passar mal. Devido às condições observadas, a equipe de saúde acionou a Brigada Militar.

Conforme os policiais militares, os idosos foram encontrados extremamente magros e mal cuidados, e ao menos dois estavam amarrados por cordas junto às camas. O local era abafado e com pouca ventilação.

Aos agentes, os idosos relataram que teriam almoçado "salgadinho". Dentro da cozinha foram localizados alimentos vencidos. Ainda segundo a BM, os trabalhadores estavam com registros profissionais irregulares.

O proprietário da clínica, que não teve nome divulgado, foi conduzido para a delegacia para prestar esclarecimento. Ele negou que os idosos estivesse em más condições e afirmou que "sempre foram bem cuidados":

— Que eu saiba não tem nada irregular aqui, nem denúncia. Os idosos sempre foram bem cuidados, eu tenho 42 anos de clínica.