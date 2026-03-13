Porto Alegre

Bairro Santana
Notícia

Idosos são encontrados amarrados e em más condições dentro de lar geriátrico em Porto Alegre, diz BM

Equipe da Vigilância em Saúde irá até o local nesta sexta-feira (13) para averiguar. Alimentos vencidos também foram localizados

Ian Tâmbara

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Lisielle Zanchettin

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