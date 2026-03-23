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Hotelaria bilíngue, gastronomia autoral: South Summit movimenta e desafia os negócios em Porto Alegre

Com 90% de ocupação da rede hoteleira, capital deve receber cerca de 23 mil pessoas para a quinta edição do evento internacional 

Pedro Pereira

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