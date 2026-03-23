Horários, estrutura e esquema de trânsito: confira os ajustes finais para o início do South Summit

Dois mil profissionais atuam na montagem das estruturas do evento. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A semana será de debates, trocas de experiências e foco na inovação no South Summit Brazil 2026, que ocorre entre quarta-feira (25) e sexta-feira (27) em Porto Alegre.

Os últimos ajustes para a realização do evento seguem em andamento nesta segunda-feira (23), após quase um mês de trabalho de dois mil profissionais envolvidos.

A estrutura que terá oito palcos receberá mais de 20 mil pessoas, entre participantes e palestrantes do Brasil e do Exterior. O acesso principal será feito pela Avenida Presidente João Goulart, 97; os portões ficam abertos entre 8h e 20h.

Esquema especial

Na segunda-feira, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) divulgou um esquema de trânsito e transporte para o evento.

O acesso ao South Summit pela Avenida Presidente Castelo Branco será monitorado, a partir das 6h, com rondas ostensivas com motocicletas.

Também serão utilizados os novos painéis de mensagens variáveis móveis (PMVs), que passam a integrar as ações de sinalização e orientação no trânsito na Capital.

Os agentes também farão pontos de orientação e controle de trânsito nos seguintes locais:

Rua Carlos Chagas x Avenida Júlio de Castilhos

Avenida Mauá x Rua Uruguai

Avenida Mauá x Avenida Sepúlveda

Avenida João Goulart, na entrada do Cais Embarcadero

Na Avenida Mauá com a Rua da Conceição, estarão posicionados dois guinchos para emergências de veículos. Os trechos 1 e 3 da Orla receberão reforço de agentes nos períodos da tarde e da noite.

O estacionamento oficial do South Summit é o Claro Parking, localizado na Avenida Edvaldo Pereira Paiva, 1.000, bairro Praia de Belas. O espaço funciona das 7h30min às 21h, com tarifas de R$ 25 até 2 horas e R$ 5 a cada 30 minutos adicionais.

Transporte

As faixas exclusivas de transporte coletivo nas avenidas Mauá e João Goulart serão compartilhadas com veículos particulares, para dar fluidez ao trânsito.

Pontos de táxi estarão à disposição do público na entrada principal do evento. No mesmo local, estarão áreas de embarque e desembarque para veículos de aplicativos.

Ingressos à venda

Os ingressos para o South Summit Brazil 2026 estão à venda no site oficial, em diferentes categorias:

Attendee : R$ 1.299, no quarto lote. Sócios do Clube do Assinante têm 25% de desconto no ingresso. Clique no link e veja como garantir essa vantagem

: R$ 1.299, no quarto lote. Sócios do Clube do Assinante têm 25% de desconto no ingresso. Clique no e veja como garantir essa vantagem Business : R$ 3.499, no quarto lote

: R$ 3.499, no quarto lote Executive: R$ 4.499, no quarto lote. Para essa opção, há condições especiais para lotes corporativos

Os preços são válidos para o lote atual e podem sofrer alterações conforme a disponibilidade dos ingressos.

Parceria

Presente pelo quinto ano consecutivo no South Summit, o Grupo RBS é strategic media partner do evento. Entre os dias 25 e 27 de março, no Cais Mauá, em Porto Alegre, a RBS contará com o Estúdio RBS, ampla cobertura editorial e participação em painéis, reforçando seu compromisso com o desenvolvimento do Estado.