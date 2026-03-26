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"Hoje, curiosidade é a chave do negócio": painel do South Summit traz lições de grandes empresários para alcançar o sucesso

Empreendedores destacam importância de usar a tecnologia de forma adequada e alinhada ao propósito de cada empresa

Marcelo Gonzatto

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