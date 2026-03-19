Grupo RBS estará presente no South Summit Brazil pelo quinto ano consecutivo

Casa RBS no South Summit 2025. Thiago Corrêa / Especial

Pelo quinto ano consecutivo, o Grupo RBS renova a parceria como strategic media partner do South Summit Brazil, um dos maiores eventos de inovação e empreendedorismo do país.

Entre os dias 25 e 27 de março, no Cais Mauá, em Porto Alegre, a RBS contará com o Estúdio RBS, ampla cobertura editorial e participação em painéis, reforçando seu compromisso com o desenvolvimento do Estado.

Os milhares de visitantes esperados para os três dias de evento poderão conhecer o espaço de dois andares da RBS, localizado ao lado da entrada do palco Arena Stage.

Leia Mais Grupo RBS anuncia parceria com RivoStudio e amplia atuação no streaming com atrações como “RivoNews”

O primeiro piso terá ativações, com distribuição de brindes. No andar de cima, serão apresentados programas das rádios Gaúcha, Atlântida, 92 e de GZH. As atrações poderão ser acompanhas pelo público por meio de uma tela de LED posicionada em frente ao espaço.

Os telejornais Bom Dia Rio Grande, Jornal do Almoço e RBS Notícias farão entradas ao vivo com destaques da edição. Em GZH, Zero Hora e na Gaúcha, o público poderá acompanhar os principais temas debatidos na programação.

Além da cobertura, a RBS terá a presença de comunicadores e líderes entre os painelistas e mediadores do South Summit. Nelson Sirotsky, publisher e presidente do Conselho de Gestão do Grupo RBS, vai mediar o painel Duas gerações, um Brasil: o que nunca muda em quem constrói grandes empresas na quinta-feira (26), às 16h45min, na Arena Stage.

Leia Mais South Summit Brazil 2026 aposta no agro e cria programação exclusiva para agtechs

O bate-papo com os fundadores do Instituto B55, Guilherme Benchimol, André Street e Cristhiano Faé (CEO), trará percepções sobre como acelerar o empreendedorismo com liderança, educação e networking.

No mesmo dia, às 14h, a CEO da RBS, Patrícia Fraga, participará do painel A TV do futuro e a nova era da conexão entre marcas e públicos: alcance massivo, personalização e interatividade com Eliseu Barreira Junior, head de Marketing de Produtos Publicitários Globo, em uma conversa mediada pelo comunicador Marco Matos, no palco The Next Big Thing .

Na sexta-feira (27), às 11h15min, Caroline Torma, diretora-executiva de Marketing e Entretenimento do Grupo RBS, vai participar do painel O negócio da emoção: como os eventos constroem engajamento e moldam culturas ao lado de Francisco Mattos, diretor-executivo da Fórmula 1 e da MotoGP, com mediação de Rafael Lemos, CEO da uhuu.com, no palco The Next Big Thing.

À tarde, às 13h, o head de Operações e Novos Negócios da RBS Ventures, Eduardo Seib, será um dos speakers do painel Media for Equity: as vantagens para escalar e posicionar negócios sem queimar caixa junto de João Henrique Silva Costa, CEO da Contajá. O bate-papo vai ser mediado pela comunicadora Giane Guerra no palco Growth Stage.

Na quinta (26), às 16h, a CEO da RBS, Patrícia Fraga, também participará de um bate-papo sobre liderança com o presidente das Lojas Renner, Fabio Faccio, no espaço Women' Boat by Lojas Renner S.A.

Já a diretora-executiva de Jornalismo do Grupo RBS, Marta Gleich, fará parte de uma discussão sobre inovação e comunicação no palco da prefeitura de Porto Alegre, às 15h da quinta (26). No mesmo dia, o vice-presidente do Conselho de Gestão, Fernando Tornaim, participa de um painel com líderes da nova economia, exclusivo para convidados, às 8h30​min, no Eat Kitchen.

Nesta quinta edição do South Summit, o evento terá, pela primeira vez, uma trilha exclusiva de debates sobre agronegócio. A comunicadora da RBS Gisele Loeblein​ vai mediar um painel na quarta-feira (25), às 11h, no palco Corner Stange, sobre como a tecnologia das máquinas está transformando o futuro do setor.

O South Summit Brazil 2026 também vai marcar oficialmente o início da parceria entre RBS e RivoStudio, grupo de produção de conteúdo digital com alcance nacional que combina noticiário, curadoria e análise. Dois dos principais programas da grade do RivoStudio serão transmitidos diretamente do Estúdio RBS. Também será realizado um encontro para parceiros de mercado.

O projeto é patrocinado por SENGE, PUCRS, CREA e BRDE.

Confira a programação da RBS no South Summit 2026*

25 de março (quarta-feira)

6h - entrada ao vivo do Bom Dia Rio Grande, RBS TV

8h10 - Gaúcha Atualidade, Gaúcha (Barco Renner)

10h - Timeline, Gaúcha

11h30 - Radar da Inovação, GZH

11h45 - entrada ao vivo do Jornal do Almoço, RBS TV

15h - Gaúcha Mais, Gaúcha

16h30 - Conversas Cruzadas, GZH

19h - entrada ao vivo do RBS Notícias, RBS TV

26 de março (quinta-feira)

6h- entrada ao vivo do Bom Dia Rio Grande, RBS TV

8h10 - Gaúcha Atualidade, Gaúcha

11h - Radar da Inovação, GZH

11h45 - entrada ao vivo do Jornal do Almoço, RBS TV

13h - Pretinho Básico, Atlântida

15h - RivoTalks

19h - entrada ao vivo do RBS Notícias, RBS TV

27 de março (sexta-feira)

6h - entrada ao vivo do Bom Dia Rio Grande, RBS TV

8h - Manhã Mais, 92

10h30 – Paralelas, GZH

11h45 - entrada ao vivo do Jornal do Almoço, RBS TV

12h30 - RivoNews

19h - entrada ao vivo do RBS Notícias, RBS TV