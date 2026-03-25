Grande movimento, debate sobre IA e início de competição de startups marcam primeiro dia do South Summit

Evento acontece até sexta-feira (27), no Cais Mauá. Duda Fortes / Agencia RBS

A quinta edição do South Summit Brazil teve início nesta quarta-feira (25) no Cais Mauá, em Porto Alegre, marcada por uma movimentação intensa de público e fluidez nos acessos. O perfil dos frequentadores é eclético, composto principalmente por interessados em inovação e tecnologia.

O evento, que se estende até sexta-feira (27), espera reunir cerca de 23 mil pessoas, incluindo lideranças de grandes corporações, fundadores de startups e representantes de 140 fundos de investimento.

Sob o tema "Human by Design", o encontro deste ano propõe uma reflexão sobre o equilíbrio ético e funcional entre a humanidade e os avanços tecnológicos, como a inteligência artificial.

— Todos se envolvem para fazer com que o Rio Grande do Sul seja uma referência — disse a espanhola Maria Benjumea, fundadora e presidente do South Summit, na cerimônia de abertura do evento.

Destaques do primeiro dia

Um dos grandes destaques do dia de abertura foi a palestra de Priscyla Laham, presidente da Microsoft Brasil, no Arena Stage. A executiva desmistificou temores sobre o mercado de trabalho, afirmando que "ninguém vai ser substituído por inteligência artificial", mas sim por profissionais que saibam dominar a tecnologia.

— Teremos uma humanidade melhor se soubermos usar adequadamente, mas podemos fazer muita coisa errada se não prepararmos a informação para isso — disse Priscyla.

Temas relacionados com inovação e tecnologia são os que mais atraem o público.

— Vamos olhar os temas relacionados à sustentabilidade e transição energética — disse a engenheira civil Daiane Pereira.

— Venho buscar mais conhecimento, fazer networking e ver várias possibilidades para me colocar cada vez mais dentro do mercado — relatou Anna Maack, que trabalha comafroempreendedorismo.

— Eu venho para o networking e para ver a inovação — resumiu a diretora comercial de tecnologia Waleska de Azambuja Silva.

Startups e segurança de dados

O primeiro dia também deu a largada para a tradicional competição de startups na arena The Next Big Thing. Negócios de categorias como Health, Enterprise, Digital & Tech Solutions e Industry 5.0 apresentaram seus pitches de três minutos, em inglês, para um corpo de jurados.

Esta edição registrou um recorde de 2.378 inscritos de 66 países, dos quais 51 finalistas foram selecionados para apresentar suas soluções e buscar conexões estratégicas com investidores.

— Competições como essa são um momento ideal para startups que estão na fase que a gente chama de growth, de já ter alguma certa receita, uma certa tração, conseguirem escalar e virarem as próximas grandes empresas — disse um dos jurados, o investidor paulista Cauã Magalhães.

Um debate sobre segurança de dados no ambiente digital movimentou o Explore Stage. Três especialistas com atuação em empresas de cibersegurança participaram de um painel que discutiu golpes virtuais.

— A IA facilitou a vida de muita gente e está também sendo usada por quem é mal-intencionado — destacou Raphael Melo, fundador de uma plataforma especializada em gestão de identidade digital, validação de documentos e prevenção de fraudes.

Colunistas

Palestrante sobre legislação e inteligência artifical, o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso conversou com profissionais de Zero Hora e Rádio Gaúcha. Colunistas do Grupo RBS acompanharam outras atrações do South Summit:

Rodrigo Lopes:

Andressa Xavier:

Marta Sfredo:

Juliana Bublitz:

Gisele Loeblein:

O que esperar do segundo dia

O evento segue nesta quinta-feira com foco em sustentabilidade e novos anúncios da competição de startups.

A agenda completa pode ser vista no site do evento. Entre as atrações, estão:

8h30min

Fernando Tornaim - "Encontro com CEOs: líderes da nova economia" - no Eat Kitchen (exclusivo para convidados)

11h30min

Guilherme Horn e Olga Maslikhova - "Por dentro da economia WhatsApp Economy: Comércio, Pagamentos e IA" - palco The Next Big Thing

13h

Marcelo Favaro Borges, Jose Miquel Pique e Gonzalo Condis - "Como construir cidades vibrantes para inovação e startups" - palco POA Stage

13h40min

"Porto Alegre Cidade das Startups: que políticas estão alavancando nossa cidade como ambiente para negócios inovadores" - palco POA Stage

14h

Patrícia Fraga, Eliseu Barreira Junior e Marco Matos - "A TV do futuro e a nova era da conexão entre marcas e públicos: alcance massivo, personalização e interatividade" - palco The Next Big Thing

14h40min

Kim Farrell e Mariana Gutheil - "Criadores que impulsionam o futuro da cultura e dos negócios" - palco The Next Big Thing

15h

Marta Gleich, Ricardo Gomes, Camila Dilelio e Luiz Otávio Prates - "Quem está traduzindo a inovação? Como evitar que a comunicação ineficaz se torne um gargalo"? - palco da prefeitura de Porto Alegre

15h45min

Marina Sirotsky, Cristobal Piñera, José Tomás Daire e Catherine Shiang - "Investindo como legado: a perspectiva dos negócios familiares" - palco Growth Stage

16h

Bate-papo Patrícia Fraga e Fabio Adegas Faccio, das Lojas Renner, no Women' Boat by Lojas Renner S.A.

16h30min

Governador Eduardo Leite - "Pessoas no centro: inovação com propósito" - palco Arena Stage

16h45

Nelson Sirotsky, Cristhiano Faé, Guilherme Benchimol e Andre Street - "Duas gerações, um Brasil: o que nunca muda em quem constrói grandes empresas" - palco Arena Stage

17h21min

"Competir globalmente: como o acordo Mercosul-União Europeia redefine inovação e indústria no RS" - palco RS Innovation

South Summit Brazil 2026

Presente pelo quinto ano consecutivo no South Summit, o Grupo RBS é strategic media partner do evento.

Entre os dias 25 e 27 de março, no Cais Mauá, em Porto Alegre, a RBS contará com o Estúdio RBS, ampla cobertura editorial e participação em painéis, reforçando seu compromisso com o desenvolvimento do Estado.

Sócios do Clube do Assinante têm 25% de desconto no ingresso. Clique no link e veja como garantir essa vantagem.

O South Summit Brazil é correalizado pelo governo do Estado e conta com o patrocínio global do Sebrae, da prefeitura de Porto Alegre e do Banco do Brasil.