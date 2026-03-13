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Prédio da Smed é arrematado em leilão: "Mais um retrofit no centro de Porto Alegre"

Gestora de investimentos apresentou lance de R$ 12.401.000,01 e venceu disputa que aconteceu na manhã desta sexta-feira

Guilherme Gonçalves

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