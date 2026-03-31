Porto Alegre

Acidente de trabalho
Notícia

Funcionário de empresa de internet fica pendurado em poste após choque elétrico em avenida de Porto Alegre

Trabalhador fazia uma instalação, no bairro Partenon quando sofreu uma descarga elétrica. Ele foi resgatado com vida e estava consciente

Ian Tâmbara

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