Funcionário de empresa de internet fica pendurado em poste após choque elétrico em avenida de Porto Alegre

Situação mobilizou populares e equipes de resgate. Ian Tâmbara / Agência RBS

Um técnico de uma empresa de internet por fibra óptica ficou pendurado em um poste após sofrer uma descarga elétrica na Avenida Ipiranga, próximo ao cruzamento com a Rua Guilherme Alves, no bairro Partenon, em Porto Alegre. O acidente ocorreu na tarde desta terça-feira (31).

O trabalhador realizava uma instalação quando recebeu o choque. Com o impacto, ele ficou desorientado e acabou preso aos demais cabos.

Equipes de resgate e técnicos da distribuidora de energia foram acionadas e conseguiram retirar o homem com vida. Ele estava consciente no momento do atendimento, apesar do susto.

Segundo colegas de trabalho, o grupo não tinha conhecimento da existência do fio que teria provocado o choque. Conforme relataram, a fiação estaria instalada em uma altura mais baixa do que o padrão.

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