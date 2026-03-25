"Foi um divisor de águas": Startup Competition impulsiona negócios e ideias inovadoras

Anúncio dos vencedores da competição de startups marca o encerramento do evento. Foto de 2025. Renan Mattos / Agencia RBS

Desde 2022, a Startup Competition amplia a visibilidade de empresas no mercado, projetando organizações em estágio inicial ou com alto potencial de escala. As vencedoras de 2025 aproveitaram bem a oportunidade, registrando expansão contínua após a premiação.

A disputa ganha cada vez mais relevância na programação. Em 2026, foram 2.378 inscritos de 66 nações, superando os 2.129 de 79 países do ano anterior. A cada edição, cerca de 50 finalistas apresentam presencialmente seus projetos e acessam uma rede estratégica de investidores e grandes empresas. O grupo também participa do Meet the Founders, evento exclusivo com investidores convidados, e de rodadas de negócios na Usina do Gasômetro.

Veja, a seguir, os impactos registrados em cada uma das cinco vencedoras – a chilena Hera Materials, a uruguaia Nanogrow, a gaúcha Jusfy, e as paulistas Umgrauemeio e Altave.

Adeus ao plástico

A Hera Materials (anteriormente Atacama Biomaterials) conquistou o título de Global Winner na edição de 2025. O rebranding, feito em maio do ano passado, inspirou-se na deusa grega associada à prosperidade e proteção. Fundada em 2023, com sede em Santiago (Chile), a startup desenvolve biomateriais de pegada de carbono zero para substituir plásticos de uso único. Para isso, alia robótica e inteligência artificial aos princípios da economia circular, combatendo diretamente a poluição ambiental.

José Antonio González, CEO da Hera Materials, pontua que a distinção chancelou o rigor técnico e o propósito ecológico do negócio.

— Foi um divisor de águas. Mais do que um reconhecimento, o prêmio validou que nossa tecnologia tem potencial real para transformar uma indústria global — analisa o executivo.

Atualmente, a empresa opera entre o Chile e os Estados Unidos e, recentemente, realizou testes piloto em solo europeu, testando a performance de seus materiais em fluxos logísticos reais dentro do continente e em rotas transatlânticas.

A projeção global foi acompanhada de novos marcos: a Hera Materials foi eleita a startup Mais Sustentável no South Summit Madrid 2025 e figurou entre as 20 finalistas do South Summit Korea 2025. Esse prestígio no ecossistema de inovação climática impulsiona um objetivo ambicioso: acelerar a criação de soluções que eliminem de vez a dependência de plásticos de origem fóssil.

Para González, as honrarias provam que a ciência desenvolvida entre Chile, Estados Unidos e Europa pode liderar a construção de um futuro sustentável.

– Não estamos apenas criando um novo material, estamos redesenhando a forma como a indústria pensa desempenho, sustentabilidade e escala. O que nos diferencia é essa combinação rara entre deep tech, impacto climático e viabilidade industrial – reforça.

Prevenção e agilidade

De Jundiaí (SP), a Umgrauemeio é uma climatech que se destacou como a Mais Sustentável no South Summit Brazil 2025. A empresa desenvolveu o Pantera, plataforma de gestão integrada de incêndios que une prevenção, detecção e resposta rápida. Atuando desde 2016 e certificada como B Corporation (selo que atesta altos padrões de desempenho social e ambiental), a organização promove avanços significativos na proteção florestal por meio de uma equipe multidisciplinar que reúne engenharia, ciência de dados, silvicultura e direito.

Após a conquista, a Umgrauemeio expandiu o projeto “Abrace a Floresta” e hoje monitora 24 milhões de hectares de áreas protegidas. O sucesso atravessou fronteiras: a empresa venceu o prêmio MWC Horizons Award, em Barcelona (Espanha), o que resultou no início de um projeto piloto na cidade espanhola. Além disso, foi aprovada no edital Eureka Globalstars, iniciando uma parceria com a holandesa Space for Good para integrar o monitoramento de desmatamento e focos de incêndio.

Ciência de ponta

Do Uruguai, a Nanogrow, fundada em 2021 por Nicolás Galmarini e pela bioquímica Lucía Vanrell, foi eleita a empresa Mais Disruptiva da competição. A startup desenvolve terapias biológicas baseadas em nanoanticorpos derivados de animais, focando em tratamentos de saúde mais acessíveis e com menos efeitos colaterais.

O diferencial inovador reside no uso de nanoanticorpos extraídos de camelídeos (lhamas, alpacas, dromedários e camelos). Por serem menores e mais estáveis que os anticorpos convencionais, esses componentes proteicos ligam-se com alta precisão a vírus, bactérias ou células tumorais. A tecnologia permite terapias mais eficazes para doenças como dermatite atópica, psoríase, asma e colite ulcerosa, com aplicações tanto na medicina humana quanto na veterinária.

— A competição foi uma oportunidade valiosa para acessar o ecossistema brasileiro e contatar stakeholders. Vencer nos trouxe o reconhecimento necessário para concretizar oportunidades comerciais — afirma Galmarini.

Além da distinção em Porto Alegre, a Nanogrow expandiu sua presença internacional em 2025 com a abertura de uma sede no Centro Europeu de Empresas e Inovação de Navarra (CEIN), na Espanha. Desde a premiação, a startup avançou no desenvolvimento pré-clínico de imunoterapias para câncer, lançou sua divisão veterinária e consolidou alianças estratégicas globais.

Inteligência de dados

A Jusfy, sediada em Santa Maria, foi lançada em 2021 com uma missão clara: centralizar as demandas cotidianas do advogado. Eleita a startup Mais Escalável no South Summit Brazil 2025, a empresa oferece um ecossistema que reúne ferramentas essenciais em um único espaço. O pacote integra buscadores jurídicos, recursos para prospecção e serviços de consultoria que, por meio de inteligência de dados, tornam a tomada de decisão mais assertiva.

— No último ano, dobramos de tamanho, e o South Summit Brazil tem uma parcela fundamental nisso — destaca o advogado e CEO da Jusfy, Rafael Bagolin.

Desde a conquista na competição, a trajetória da Jusfy acelerou: a startup entrou no ranking “100 Startups to Watch”. A ideia nasceu de uma dor pessoal: como sócio de um escritório, Bagolin lidava com processos demorados e custos elevados para a realização de cálculos judiciais. A primeira solução criada foi uma calculadora revisional. O sucesso foi imediato e, em pouco tempo, a plataforma acumulou milhares de assinantes.

A IA também está presente no projeto vencedor desenvolvido pela Altave, sediada em São José dos Campos (SP). A empresa trabalha com soluções de videomonitoramento impulsionadas por inteligência artificial, visão computacional e machine learning.