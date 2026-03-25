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"Foi um divisor de águas": Startup Competition impulsiona negócios e ideias inovadoras

Vencedoras de 2025 ganham projeção internacional e ampliam negócios e visibilidade no mercado

Homero Pivotto Jr.

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