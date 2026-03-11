Fiação de poste pega fogo no bairro Menino Deus, em Porto Alegre

A fiação de um poste pegou fogo no início da manhã desta quarta-feira (11) no bairro Menino Deus, em Porto Alegre. O caso aconteceu na Rua José de Alencar, próximo à esquina com a Rua Oscar Bittencourt.

O poste atingido é de ferro e o fogo se concentrava principalmente na parte mais baixa da fiação. As chamas atingiram sobretudo cabos de internet e telefonia.

Por volta das 5h40min, equipes da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) chegaram ao local para orientar o trânsito. Há bloqueio parcial no sentido Praia de Belas-Azenha e na Oscar Bittencourt.

Não há informações sobre feridos. O Corpo de Bombeiros conseguiu controlar as chamas, mas ainda trabalha no rescaldo.

Por volta das 7h, equipes da CEEE Equatorial e de empresas responsáveis pelos fios estavam no local para restabelecer os serviços. Moradores e negócios ficaram sem energia elétrica nas proximidades.