Porto Alegre

Bloqueio parcial da via
Notícia

Fiação de poste pega fogo no bairro Menino Deus, em Porto Alegre

Incêndio aconteceu na Rua José de Alencar na madrugada desta quarta-feira

Alberi Neto

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