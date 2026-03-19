Explosões no centro de Porto Alegre foram causadas por curto-circuito, diz CEEE Equatorial

Trabalho da equipe da CEEE atraiu curiosos no Centro Histórico. Mateus Bruxel / Agencia RBS

As explosões que chamaram a atenção de quem passava pelo Centro Histórico na manhã desta quinta-feira (19), em Porto Alegre, foram causadas por um curto-circuito na rede elétrica subterrânea.

A informação foi confirmada em nota oficial da CEEE Equatorial. Segundo a empresa, o problema ocorreu em uma conexão de cabo da rede. Com isso, houve deslocamento de ar no interior da galeria, o que acabou deslocando a tampa de acesso à tubulação. Além dela, parte do pavimento também foi afetada.

O caso ocorreu exatamente no meio do cruzamento da Avenida Otávio Rocha com a Rua Vigário José Inácio. O local seguiu isolado durante todo o restante do dia para que equipes realizassem testes na fiação e finalizassem os reparos.

O trânsito foi bloqueado para veículos na região, mas pedestres puderam circular pelo entorno normalmente já no começo da tarde. O comércio também funcionou normalmente.

A CEEE Equatorial reforça que a situação está controlada, sem riscos à população.

Fogo e fumaça

Testemunhas relataram o susto com as duas explosões que levantaram a tampa. O funcionário de uma loja de doces viu fogo e fumaça.

— Primeira foi uma explosão leve, moveu a tampa. A segunda deu uma explosão em que a tampa pode ter saído do chão um metro, um metro e um pouquinho. Na segunda explosão, tinha labareda de fogo. Em seguida, saiu uma fumaça preta do local — relatou o homem à Rádio Gaúcha.

Em dezembro de 2023, aconteceu algo semelhante. Uma explosão em uma tampa de uma rede elétrica provocou transtornos no trânsito da região do Mercado Público.