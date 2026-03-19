Porto Alegre

Explicação
Notícia

Explosões no centro de Porto Alegre foram causadas por curto-circuito, diz CEEE Equatorial

Deslocamento de ar na rede elétrica subterrânea provocou incidente. Caso assustou quem passava pelo local nesta quinta

Ian Tâmbara

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS