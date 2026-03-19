Explosão é registrada em rua no Centro Histórico, em Porto Alegre

Explosões foram registradas na manhã desta quinta-feira (19) na Rua Otávio Rocha, próximo ao cruzamento com a Rua Vigário José Inácio, no Centro Histórico, em Porto Alegre. Ninguém ficou ferido.

Os bombeiros foram chamados para atender a ocorrência por volta das 9h50min e isolaram a área. O trânsito foi bloqueado no trecho.

A explosão foi causada por problema na rede elétrica subterrânea. O Centro Histórico, diferente do resto da cidade, não possui a rede visível. Equipes da CEEE foram acionadas.

"A CEEE Equatorial informa que a ocorrência registrada na manhã desta quinta-feira (19), no Centro Histórico, foi causada por um curto-circuito em uma conexão de cabo da rede elétrica subterrânea. O evento provocou deslocamento de ar no interior da galeria, o que acabou deslocando a tampa de acesso à rede, sem registro de feridos", afirmou a companhia, em nota. Leia a íntegra.

De acordo com pessoas que estavam nas proximidades, duas explosões foram registradas. A primeira, mais leve, moveu a tampa da caixa de energia. A segunda a levantou e foi possível ver, inclusive, labaredas de fogo.

O Corpo de Bombeiros chegou a pedir que as lojas das proximidades parassem de atender clientes e fossem fechadas. A situação foi normalizada por volta das 11h20min. A CEEE Equatorial afirma que "a situação está controlada, sem riscos à população".

— Chegamos aqui, de fato, dá para ver pelas imagens e tem indícios de que havia uma explosão. Diante disso, cercamos a área até a gente entender o cenário e, a partir daí, acionamos de imediato a CEEE, já que era uma área da rede subterrânea — explicou o capitão do Corpo de Bombeiros, Manuel Mauricio Ramos Neto.

Nota – CEEE Equatorial

"A CEEE Equatorial informa que a ocorrência registrada na manhã desta quinta-feira (19), no Centro Histórico, foi causada por um curto-circuito em uma conexão de cabo da rede elétrica subterrânea. O evento provocou um deslocamento de ar no interior da galeria, o que acabou deslocando a tampa de acesso à rede, sem registro de feridos.