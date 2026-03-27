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Experiências presenciais no mundo digital: painel no South Summit discute o valor dos eventos como plataformas de conexão e impacto emocional

Debate reuniu a diretora-executiva de Marketing e Entretenimento do Grupo RBS, Caroline Torma, e o diretor-executivo da Fórmula 1 e da MotoGP, Francisco Mattos

Zero Hora

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