"Evolução da sapataria": lavanderias especializadas em tênis ganham espaço em Porto Alegre

Pode ser a chuva no meio de um festival de música a céu aberto, uma corrida em pista com camada de carvão, uma trilha no meio do mato ou simplesmente o dia a dia na cidade. Não faltam situações para que aquele amado par de tênis acabe ficando imundo. E, muitas vezes, uma limpeza feita em casa não é suficiente.

Pensando nisso — e nos preços altos dos calçados —, empreendedores enxergaram nos pés dos porto-alegrenses a oportunidade de fazer negócio.

É o caso do empresário Pedro Chaves, 50 anos. Vendo o sucesso das lavanderias especializadas em tênis fora do Estado, decidiu ser franqueado da New Shoes, nascida em Santa Catarina e que atua na área desde 2023.

Chaves tem a exclusividade de uso da marca na Região Metropolitana de Porto Alegre, tendo aberto a primeira loja em abril de 2025 no bairro Moinhos de Vento. No espaço, ele oferece, além de limpeza completa para o tênis, um serviço para remover o amarelado e até mesmo pintura — é possível mudar a cor do calçado.

— A gente viu que as pessoas estão cada vez mais investindo em bons tênis, e existe uma dificuldade de higienizar em casa sem danificar ou conseguir deixar realmente limpo. Então, apostamos nesse negócio — conta Chaves.

A loja do Moinhos de Vento — que, segundo o empresário, teve investimento de R$ 250 mil — hoje renova cerca de 400 pares de tênis por mês. A procura cresceu, e a vontade de expandir o negócio levou Chaves e seu sócio, Elton Matos, a abrirem outra unidade, que é um ponto de coleta, no subsolo do Zaffari Higienópolis, na Avenida Plínio Brasil Milano, com um investimento de R$ 120 mil.

Hoje, o negócio — que conta com sete funcionários — ainda está em busca do ponto de equilíbrio, ou seja, pagar o investimento e começar a dar lucro. O empresário acredita que isso deve ocorrer em dois anos. Em sua visão, é um período dentro das expectativas, visto que é um empreendimento novo.

O diferencial

Na New Shoes, a limpeza parte de R$ 69,90, com o tênis sendo devolvido em até sete dias úteis. Existem modalidades mais caras, com entrega mais rápida, mas também que vão além da higienização, com a remoção do amarelado, pintura, impermeabilização e até mesmo recuperação da camurça e do couro. O maquinário da lavanderia e os produtos usados para os calçados foram desenvolvidos pelo franqueador.

Dentro da oficina, há uma máquina para lavagem com escovas de diferentes cerdas, uma para cada tipo de tecido ou solado, bem como uma específica para a higienização e desinfecção da parte interna do calçado. Também há uma secadora que realiza o processo em 40ºC sem prejudicar a peça, uma estufa com luzes ultravioleta para a remoção do amarelado e um ateliê com artesãos renovando os tênis com tinta e pincel.

— Recebemos aqui calçados que poderiam acabar indo fora pela dificuldade que os donos têm de tirar o amarelado. Nossa empresa dá uma nova vida ao calçado. Isso vem junto da questão da sustentabilidade: ajuda a evitar um descarte antes do tempo — explica Vinícius Machado, gerente-geral da New Shoes e que também se tornou sócio do empreendimento.

A ideia de Chaves é que novos parceiros se somem ao empreendimento e, assim, haja uma expansão da franquia na Região Metropolitana — um mercado que o empresário acredita que tem chances de crescer. Um dos motivos, explica ele, é a ascensão da prática da corrida de rua, que castiga tênis de alto valor.

"Evolução da sapataria"

Nascida em 2018, nos fundos da casa de Luis Henrique dos Santos da Silva, 23, em Viamão, a Clean Sneakers foi conquistando espaço. O que era um negócio pequeno, para as pessoas mais próximas, transformou-se em um empreendimento que hoje tem um espaço físico consolidado — aberto em outubro passado no bairro Petrópolis, em Porto Alegre.

A estimativa é que, desde a inauguração da loja, 2 mil pares de tênis já tenham sido renovados. O empresário avalia que seus clientes se dividem em três perfis:

Jovens com calçados mais casuais, para o dia a dia, trabalho, faculdade e passeios

com calçados mais casuais, para o dia a dia, trabalho, faculdade e passeios Esportistas , que levam seus tênis de corrida para lavagem

, que levam seus tênis de corrida para lavagem Empresários e executivos, que querem uma limpeza bem-feita em seus calçados de grife

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Além da limpeza, que parte de R$ 69,90, a Clean Sneakers oferece serviço de restauro. Dependendo do calçado e do tipo de conserto necessário, o preço pode passar dos R$ 500.

— Nosso propósito é conseguir resolver todos os problemas do tênis do cliente em um só lugar. Se o cliente vem aqui com o tênis rasgado, a gente costura. Se vem todo desmanchado e descolado, a gente reconstrói todo ele. Fazemos renovação de camurça, restauração de couro, impermeabilização, tudo o que se deve fazer no tênis dentro do universo da restauração. É a evolução da sapataria — afirma Silva.

Um dos clientes, o empresário Carlos Gomes da Silva, 34, conta que enviou um par de tênis "destruído" por ter sido lavado na máquina e por ter sido usado em trilhas e se surpreendeu quando o calçado voltou para os seus pés:

— Eles acabaram fazendo colagem, remoção de crease (marca de dobra) e também a impermeabilização, que é muito importante. Acho muito necessária a existência desse tipo de lavanderia. Com certeza deu muito mais tempo de vida para o meu calçado. Se não fosse isso, provavelmente, já teria descartado.

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