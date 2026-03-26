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Escola de Caxias do Sul vence o HackaTchê, no South Summit Brazil, com projeto para reduzir a evasão escolar 

Equipe ganhou uma viagem para a edição do evento de Madrid, na Espanha

Anderson Aires

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