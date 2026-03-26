Escola de Caxias do Sul vence o HackaTchê, no South Summit Brazil, com projeto para reduzir a evasão escolar 

Chamado Sentinela, projeto vencedor identifica alunos em risco de abandono escolar utilizando base de dados que combina informações da escola e do próprio aluno que usa o aplicativo. Anderson Aires / Agência RBS

Uma equipe formada por alunos da Escola Estadual de Ensino Médio Alexandre Zattera, de Caxias do Sul, foi a campeã da edição 2026 do HackaTchê Business, iniciativa do governo do Estado que busca incentivar a inovação na rede estadual de ensino. O anúncio foi feito na tarde desta quinta-feira (26), na Arena The Next Big Thing, durante o South Summit Brazil. Os três finalistas da competição realizaram apresentações de três minutos, no formato de pitch, antes da divulgação do ranking.

Chamado de Sentinela, o projeto campeão é sobre um painel inteligente de aprendizagem que busca diminuir a evasão escolar. Na plataforma apresentada, dados de ensino são reunidos e cruzados para decisões mais precisas para reverter esse quadro.

Os campeões do HackaTchê 2026, os estudantes Maicon Seben, Kauã de Carvalho dos Santos e Mayron Valente Medeiros, ganharam uma viagem para o South Summit Madrid, na Espanha. O segundo colocado levou uma viagem para São Paulo, com visita à sede da Google. Já o terceiro vai visitar, também em São Paulo, o Instituto Unibanco.

O Sentinela identifica alunos em risco de abandono escolar utilizando uma base de dados que combina informações da escola e do próprio aluno que usa o aplicativo. Com base nessas informações, calcula o risco de evasão e pode ser uma ferramenta importante para escolas e poder público. Além disso, usa a gamificação e recompensas para manter o engajamento de estudantes no app e aumentar a chance deles permanecerem na escola.

Eles pensam em uma forma de monitorar por meio de dados, como nota e frequência, por exemplo, e conseguir gerar alertas que possam prevenir a evasão escolar. Depois, buscam oferecer ferramentas para fazer com que os estudantes fiquem engajados, participem de fato desse processo e para que a gente consiga reverter esse quadro. CARLOS EDUARDO NEVES DA SILVA Professor e um dos cooredenadores do projeto vencedor, da escola Alexandre Zattera, de Caxias do Sul

Em meio à emoção pela vitóriam, os integrantes da equipe campeã já pensam nas aulas de espanhol e no aprimoramento da ferramenta.

Iniciativa do governo do Estado, via Secretaria da Educação (Seduc), o HackaTchê busca conectar os estudantes e professores da rede estadual ao ecossistema de inovação e tecnologia do Estado e incentivar o desenvolvimento de soluções criativas e sustentáveis.

Em segundo lugar, ficou o projeto Cidade Sustentável Gamificada (CSG), do Instituto Estadual de Educação Cônego Luiz Walter Hanquet, de Camaquã. Encabeçado pelas estudantes Helena Michaelis Richter, Thayná dos Santos Fagundes e Júlia Laguna Gouvêa, acompanhadas pela professora Lisana Brandão, o projeto consiste em um aplicativo no qual estudantes podem registrar suas ações em sustentabilidade e são recompensados com pontos que alimentam rankings escolares e desbloqueiam desafios patrocinados por empresas.

Já a terceira colocação ficou com os alunos da Escola Técnica Estadual Celeiro, de Bom Progresso. A equipe, composta pelos alunos Kauã Maciel Roppa, Bernardo Zalamena e Manuel Davi Putzke da Silva, acompanhados pela professora Maiara Figueiredo, apresentou o projeto de uma plataforma digital criada para o compartilhamento seguro de máquinas agrícolas. O app busca unir pequenos e grandes agricultores para maximizar o uso e compartilhamento de máquinas agrícolas, diminuindo gastos e perdas.

HackaTchê Business 2026

Após a abertura das inscrições do HackaTchê para toda a rede estadual de ensino, foram escolhidas seis semifinalistas. Esses projetos foram habilitados para participar da etapa presencial, realizada entre os dias 23 e 24 de março, no Parque Científico e Tecnológico da PUCRS (Tecnopuc). Nessa fase, as equipes realizaram uma apresentação e participaram de workshops, mentorias, prototipagens e preparação para a apresentação final, chamada de pitch.

As três finalistas foram definidas na terça-feira (24).

— Quando você associa dentro do currículo escolar o ensino tecnológico e bota num grande evento uma oportunidade de alunos demonstrarem também a sua capacidade de inovação, começa a fazer essa roda girar e provoca uma transformação, com cultura empreendedora também para os nossos jovens — destacou o governador Eduardo Leite durante o evento.

Outra autoridade presente na final do HackaTchê, a secretária estadual de Educação, Raquel Teixeira, também destacou a importância de integrar escolas, professores e alunos no ambiente de inovação para o avanço da sociedade.

Um dos jurados do evento, o superintendente de Inovação e Desenvolvimento da PUCRS e do Tecnopuc, Jorge Audy, acrescentou que o HackaTchê fomenta, além da inovação, o empreendedorismo e a busca por um mundo melhor.