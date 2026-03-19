Porto Alegre

Avisos no trânsito
Notícia

EPTC começa a usar novos painéis de LED para sinalização viária em Porto Alegre

Equipamentos móveis vão alertar motoristas sobre obras, bloqueios, acidentes e eventos, com mensagens exibidas em tempo real nas vias

Ian Tâmbara

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