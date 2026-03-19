EPTC começa a usar novos painéis de LED para sinalização viária em Porto Alegre

Painéis de mensagens variáveis foram apresentados pela EPTC em frente ao Paço Municipal, no Centro Histórico. Ian Tâmbara / Agência RBS

A partir desta quinta-feira (19), a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) inicia o uso de novos painéis de LED para sinalização viária em Porto Alegre. Conhecidos como painéis de mensagens variáveis (PMVs), os equipamentos serão utilizados para orientar motoristas sobre obras, bloqueios e alterações no trânsito em geral.

Ao todo, 10 painéis foram adquiridos por meio de licitação e vão operar em ruas e avenidas da Capital. Quatro deles foram apresentados à população no começo da tarde desta quinta-feira, em frente ao Paço Municipal, no Centro Histórico. Antes de entrarem em operação, todos passaram por vistoria técnica.

Segundo a EPTC, os equipamentos integram o primeiro modelo urbano desse tipo implantado no Brasil. Os painéis são acoplados a estruturas poderão ser rebocadas, o que permite o transporte por viaturas até diferentes pontos da cidade, conforme a necessidade.