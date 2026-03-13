Porto Alegre

Vandalismo
Notícia

Em 12 meses de operação, quase um terço dos contêineres verdes foi incendiado

Cento e trinta quatro das 450 unidades tiveram de ser substituídas. A prefeitura arcou com um prejuízo de R$ 2,6 milhões

Guilherme Milman

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