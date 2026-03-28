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"É triste que a gente tenha de aprender a se defender": aula de defesa pessoal reúne mais de cem mulheres em Porto Alegre

Iniciativa gratuita foi organizada por uma academia de artes marciais da Capital

Vinicius Coimbra

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