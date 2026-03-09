Porto Alegre

Morro Santana
Notícia

Três ônibus são incendiados na zona leste de Porto Alegre

Casos vão ser monitorados por um gabinete de gestão integrado, que reúne Brigada Militar, Polícia Civil e outras forças de segurança

Lisielle Zanchettin

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Júlia Ozorio

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