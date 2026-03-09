Três ônibus são incendiados na zona leste de Porto Alegre

Três ônibus foram incendiados na tarde desta segunda-feira (9), no bairro Morro Santana, na zona leste de Porto Alegre. Um suspeito pelo crime foi preso na Região Metropolitana.

Dois casos ocorreram no cruzamento da Avenida Antônio Giudice com a Rua Padre Máximo Coghetto, onde um dos veículos ficou totalmente destruído e outro foi parcialmente danificado. O terminal da linha 656 - Passo das Pedras funciona no local. Um terceiro ônibus foi alvo na Avenida Mário Meneghetti, próximo ao terminal da linha Educandário, mas o fogo foi controlado rapidamente pelo Corpo de Bombeiros.

Segundo o Comando de Polícia Militar da Capital (CPC), os casos serão monitorados pelo gabinete de gestão, que reúne Brigada Militar, Polícia Civil e demais órgãos da Segurança Pública do Estado. O objetivo é buscar informações e reforçar o policiamento na região.

A Secretaria da Segurança Pública afirma que "acompanha as buscas dos responsáveis".

Os veículos pertencem a Nortran, do consórcio Mobbi. Os casos afetam as linhas Passo das Pedras, Educandário e Planalto.

Segundo moradores da região, o cobrador estava dentro do coletivo incendiado na Avenida Antônio Giudice quando dois homens armados chegaram no local. Eles tentaram agredir o funcionário, que conseguiu sair correndo. Já o motorista estava de intervalo, em um área de descanso.

— Foi tudo muito rápido. Só vimos o cobrador correndo, pedindo ajuda. Quase desmaiou. A gente tentou conter as chamas, mas ao menos dois extintores não funcionaram — disse um morador.

A Polícia Civil abriu inquérito para investigar o caso. A possível ligação dos ataques com as novas regras de segurança que entraram em vigor na Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas (Pasc) também deve ser investigada.

Prisão

Em entrevista ao programa Estúdio Gaúcha, da Rádio Gaúcha, na noite desta segunda-feira, o coronel Costa Limeira, comandante do policiamento da Capital, afirmou que um dos suspeitos de participar dos ataques aos ônibus foi preso durante a tarde na Região Metropolitana. Ele não deu detalhes sobre a prisão.

— Em uma ação integrada, a partir das imagens que nós recebemos da prefeitura e da EPTC, houve a prisão e a identificação de um suspeito de envolvimento direto nesse incidente. Já foi feito o auto-prisão flagrante na Delegacia de Polícia desse homem — afirmou o coronel.

Ainda segundo o comandante, as investigações indicam que pelo menos três pessoas participaram das ações, sendo que dois teriam colocado fogo nos coletivos e mais um suspeito realizado o transporte do grupo. A polícia segue com buscas para localizar os outros envolvidos e esclarecer a motivação dos ataques.

O que diz a SSP