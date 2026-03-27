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Do primeiro pitch à vitória: veja a trajetória de empresa gaúcha na competição de startups do South Summit

Núcleo Vitro, que levou o troféu na categoria Mais Disruptiva, foi representada pela fundadora, Bibiana Matte, que conciliou a rotina no Cais Mauá com as demandas do seu bebê de quatro meses

Anderson Aires

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