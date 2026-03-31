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"Distrito da Inovação": projeto prevê revitalização de ruas do 4º Distrito e novo parque às margens do Guaíba

Investimentos previstos ultrapassam R$ 1 bilhão e incluem obras de infraestrutura e drenagem

Guilherme Gonçalves

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