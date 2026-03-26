De negócios a passeios, veja o que rola nos barcos atracados no Cais durante o South Summit Brazil

Quatro embarcações atracadas no Cais Mauá, em Porto Alegre, onde ocorre a quinta edição do South Summit Brazil, chamam a atenção dos visitantes e abrigam ou promovem atividades para diferentes públicos.

Noiva do Caí II, Cisne Branco, Porto Alegre 10 e Titanium ainda oferecem, no final de tarde, pelo menos um passeio pelas águas do Guaíba.

O Noiva do Caí II foi locado pela Lojas Renner para ações voltadas ao público empreendedor feminino participante do evento. Palestras são realizadas a bordo. Na manhã desta quinta-feira (26), um brunch foi servido aos convidados na Usina do Gasômetro.

Amanda Angonese, 28 anos, comanda uma loja de pedras e cristais em Lajeado, no Vale do Taquari, e acompanhava no barco uma palestra sobre sustentabilidade no negócio.

— Está sendo uma experiência surreal de incrível. São muitas oportunidades de aprendizado e de poder escutar, de grandes empresas, como eu que tenho um pequeno negócio posso crescer e prosperar seguindo exemplos que já são sucesso no Brasil todo — afirma.

Amanda Angonese, de Lajeado, busca inspirações para prosperar nos negócios. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Adriane Hilbig, diretora do Cisne Branco, explica que a embarcação tem contrato com a organização do South Summit, que traz empresas patrocinadoras para ficarem abrigadas a bordo. Na atual edição, a Vivo ocupa os três pavimentos.

— Eles fazem o trabalho de divulgação e institucional. E algumas categorias de ingressos têm acesso ao barco. Aqui é o local onde eles fecham os negócios e fazem as reuniões — detalha Adriane.

A diretora da Fundação Telefônica Vivo, Lia Glaz, 42, compartilha como funcionam as ações durante o evento na Capital:

— A Fundação vem para olhar como a educação pode beber dessa fonte da inovação que o South Summit traz. A gente faz muitas parcerias com o governo do Rio Grande do Sul. Muito na parte de formação para competências digitais. O South Summit é um lugar perfeito para a gente conjugar networking, inovação e um olhar para as ideias que estão vindo para o Brasil. É um local em que a gente respira inovação. E a educação fazer parte disso é um diferencial desse evento.

CEO da Flock, Pedro Henrique da Silva divulga as funcionalidades do aplicativo que organiza eventos. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O barco Titanium foi locado para auxiliar na divulgação do aplicativo da Flock. Está aberto para todos os públicos, com limite é de 40 pessoas por passeio. O CEO da Flock, Pedro Henrique da Silva, 40 anos, conta como funciona o app:

— Este aplicativo é um organizador de eventos. Nos baseamos muito nas comunidades do Orkut. Ele cria o cronograma sozinho e manda o convite para os amigos.

Empresária Gabriela Schwan Poltronieri destaca como o evento de inovação é importante para a economia e o turismo no RS. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Na embarcação Porto Alegre 10, ficam autoridades do governo do Estado e acontecem reuniões de networking. Trata-se de uma iniciativa da Invest RS, que também está com um estande no Marketplace do South Summit, o que assegura visibilidade institucional e aproximação com os investidores e os parceiros. Nesta quinta, o governador Eduardo Leite estava presente.

— Este ano estamos com o braço da Invest RS. Uma das pautas principais do turismo para o Rio Grande do Sul. O South Summit é um evento que movimenta absurdamente a economia da região. Então, ele passa a ser um evento também de turismo — mencionou a empresária e hoteleira Gabriela Schwan Poltronieri, 45 anos, que chegava para uma reunião.

O South Summit Brazil

Nesta quinta edição, o South Summit Brazil tem como tema Human by Design. O evento pretende colocar o ser humano no centro das decisões tecnológicas, explorar o equilíbrio ético e funcional entre a humanidade e avanços como Inteligência Artificial.