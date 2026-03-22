Porto Alegre

Relíquias à venda
Notícia

De livros a tapete de 40 metros quadrados: itens da antiga casa do advogado Lia Pires vão a leilão em Porto Alegre

Recentemente vendido, imóvel que pertenceu ao criminalista foi aberto a interessados e curiosos ao longo do sábado

Marcelo Gonzatto

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