De grandes palestras a resultado de competição de startups: o que esperar do último dia do South Summit em Porto Alegre

Esta sexta-feira (27) marca o último dia do South Summit Brazil 2026. Criado na Espanha, o evento voltado à inovação finaliza sua quinta edição em Porto Alegre com palestrantes de peso nacional e internacional. Outro destaque do dia é o resultado da tradicional competição de startups no palco Arena Stage, às 15h30min.
O sol não deu as caras nos dois primeiros dias de evento. Em alguns momentos, quem apareceu foi a chuva, mas, devido a novas estruturas cobertas, isso não foi um problema. Segundo o country manager do South Summit Brazil, Wagner Lopes, esse foi um aprendizado com edições anteriores.
— Está sendo uma edição muito madura. É o nosso quinto ano, todos evoluindo. Identificando pontos de melhoria, corrigindo. As pessoas estão percebendo isso, falando sobre a qualidade das conexões. Tivemos o ministro Luís Roberto Barroso andando pelo cais, além de presidentes da Riachuelo, da Dell, da Microsoft — conta Lopes.
Último dia
A previsão do tempo para esta sexta-feira projeta um dia ensolarado e com temperaturas que podem chegar a 32°C. O tempo limpo deve permitir que visitantes de fora da Capital conheçam o "pôr do sol mais bonito do mundo", como afirmam os gaúchos.
Além da expectativa por um dia mais bonito, Lopes diz que o encerramento do South Summit 2026 será recheado de grandes palestras, como bate-papos com a influenciadora e empresária Jade Picon.
Outro destaque do dia será o "Balcão do Empreendedor", evento dentro do South Summit que traz 500 empresários de comunidades gaúchas para o Cais Mauá.
— O South Summit vai conectar empreendedores de comunidades que precisam ainda mais de apoio. Eles serão conectados com entidades, empresas e organizações que oferecem diversos serviços, desde produtos a mentorias — afirma Lopes.
— Inovação não pode estar na bolha da Faria Lima ou da Carlos Gomes. Uma forma de incluir é trazê-los ao evento. Já tivemos um "warm up" para mapear essas empresas — completa o country manager do South Summit.
South Summit 2026
A expectativa da organização é de receber 23 mil frequentadores nesta edição, mesmo número alcançado no ano passado.
— Trouxemos gente interessante, com a caneta de decisão. Nosso conteúdo está a serviço da criação de ambientes de negócios e geração de conexões. O nosso principal indicador não é volume. Olhamos muito mais para o número de CEOs, de manage partners, conexões geradas e para a qualidade do público — conclui Lopes.
Na competição de startups, os dois vencedores de cada uma das cinco categorias (Health, Enterprise, Digital & Tech Solutions, Industry 5.0 e Sustainability & Climate Tech) participam de um pitch final. Os cinco ganhadores da competição, nas categorias Melhor Equipe, Mais Escalável, Mais Disruptiva, Mais Sustentável e Winner Global, serão divulgados durante o encerramento do evento.
Presente pelo quinto ano consecutivo no South Summit, o Grupo RBS é strategic media partner do evento.
Destaques da programação nesta sexta
Mais de 100 palestras, painéis e ações estão previstas para o dia. A programação completa pode ser conferida no site do evento. Veja alguns dos destaques:
Lançamento do Projeto de Lei do Programa de Logística Sustentável da PMPA e assinatura da Carta de Compromisso pela Sustentabilidade
- Local: POA Stage
- Horário: 9h
- Participantes: Andre Flores Coronel (Prefeitura de Porto Alegre), Fabiane Cidade (Prefeitura de Porto Alegre)
Demystifying Quantum Computing
- Local: Arena Stage
- Horário: 10h
- Participantes: David Ochi (UC Irvine), Eric Van der Kleij (EdenBase & QBase)
Driving New Ventures: The Role of Valuable Connections
- Local: The Next Big Thing
- Horário: 10h
- Participantes: Carolina Cavalheiro (Instituto Caldeira), Luciano Freitas (Aftermoon)
Por que alguns CVCs vencem e outros ficam para trás
- Local: Growth Stage
- Horário: 10h
- Participantes: Hercules Padilha Jr (Petrobras), Richard Zeiger (MSW Capital), Liz Fleming (South Summit)
The Deeptech Manifesto: Disruptive Spinoff Startups
- Local: Corner Stage
- Horário: 10h
- Participantes: Hélio Leães Hey (UFCSPA), Luiz Carlos Pinto (Prefeitura de Porto Alegre/Pacto Alegre), Marcelo Favaro Borges (UFRGS), Jorge Audy (Tecnopuc/PUCRS)
Como construir um posicionamento estratégico para atrair talentos e negócios para Porto Alegre
- Local: POA Stage
- Horário: 10h10min
- Participantes: Flavia Fiorin (Tecnopuc PUCRS), Susana Kakuta (Porto Alegre City Hall), Pedro Valério (Instituto Caldeira), Rafael Prikladnicki (InvestRS)
GenAI and the New Era of Human Productivity
- Local: Arena Stage
- Horário: 10h20min
- Participantes: Leandro Balbinot (Amazon)
Voter 360°: Digital Behavior, Research, and Institutional Strategy
- Local: Explore Stage
- Horário: 10h50min
- Participantes: Jean Mortaza (.mtz), Luiz Carlos Saraiva (Be8 Energy), Elis Radmann (IPO Instituto Pesquisas de Opinião)
Global Platforms and the Race for Practical Quantum Supremacy
- Local: Corner Stage
- Horário: 11h
- Participantes: Wagner Arnaut (IBM), Américo Alonso (Atos), Jorge Krug (Banrisul), Edison Alonso (Multos International)
Caminhos para uma Porto Alegre inovadora e inclusiva
- Local: Arena Stage
- Horário: 11h10min
- Participantes: Sebastião Melo (Prefeitura de Porto Alegre), Jorge Audy (Tecnopuc/PUCRS)
O negócio da emoção: como os eventos constroem engajamento e moldam culturas
- Local: The Next Big Thing
- Horário: 11h15min
- Participantes: Francisco Mattos (Formula 1), Caroline Torma (Grupo RBS), Rafael Lemos (Uhuu.com)
Innovation Session - Electric Fleets: The Next Generation of Urban Mobility
- Local: Arena Stage
- Horário: 11h30min
- Participantes: Alexandre Baldy (BYD do Brasil LTDA.), Fábio Santos (Detran RS), Tomás Martins (Tembici)
O RS tá diferente: + eficiente + moderno + conectado
- Local: Demo Stage
- Horário: 11h30min
- Participantes: Danielle Calazans (Governo do Rio Grande do Sul), Eduardo Leite (Governo do Estado do Rio Grande do Sul), Tulio Milman (Milmídia)
A jornada de inovação que redesenhou a fidelidade no Brasil
- Local: Masterclass Room
- Horário: 12h
- Participantes: Raffael Fappiano (Azul Linhas Aéreas), Giulia Allevato (Azul Linhas Aéreas)
The Power of Listening: Why Stories Shape Our Future
- Local: Arena Stage
- Horário: 12h20min
- Participantes: Luciano Potter
Além do jogo: da sobrevivência ao propósito
- Local: The Next Big Thing
- Horário: 12h35min
- Participantes: Alan Ruschel (Juventude), Jorge Ferreira (Ground)
Media for Equity: As vantagens para escalar e posicionar negócios sem queimar caixa
- Local: Growth Stage
- Horário: 13h
- Participantes: Eduardo Seib (RBS Ventures), João Costa (Contajá), Giane Guerra (Grupo RBS)
Innovation Hubs: Powering the Next Generation of Ecosystems
- Local: The Next Big Thing
- Horário: 14h15min
- Participantes: Pedro Valério (Instituto Caldeira), Gil Azevedo (Unicorn Factory Lisboa), Conrado Morais (Mana Tech)
Educação na era da IA: formando talentos para o futuro
- Local: RS Innovation
- Horário: 15h8min
- Participantes: Bernardo Krebs (Gama), Emily de Castro Bittencourt (SICT), Daniela Corso Favaretto (Senac-RS), Rafael Martins de Oliveira (Share / Zero Hora - GZH)
Da influência ao empreendedorismo: construindo uma marca com propósito
- Local: Arena Stage
- Horário: 15h10min
- Participantes: Jade Picon, Ricardo Dias (Aura Beauty)
Rio Grande do Sul como um hub internacional de infraestrutura digital
- Local: Corner Stage
- Horário: 15h45min
- Participantes: Matheus Pereira Gomes (Assembleia Legislativa), Marcia Barbosa (UFRGS)
Cerimônia de encerramento do South Summit Brazil 2026
- Local: Arena Stage
- Horário: 16h
- Participantes: María Benjumea (South Summit), José Renato Hopf (South Summit Brazil)
South Summit Brazil 2026
- Data: 25, 26 e 27 de março de 2026
- Horário: os portões serão abertos às 8h e o evento se encerra às 19h
- Local: Cais Mauá, Centro Histórico, e no Cais Embarcadero, em Porto Alegre
- Endereço para transporte por aplicativo: Avenida Presidente João Goulart, 97 (entrada principal)
- Estacionamento oficial: Claro Parking – Avenida Edvaldo Pereira Paiva, 1000, Praia de Belas, Porto Alegre. Funcionamento: das 7h30min às 21h. Tarifa: R$ 25 (até 2 horas) e R$ 5 a cada 30 minutos adicionais