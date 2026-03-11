Chope verde é tradicional nas celebrações de Saint Patrick's Day pelo mundo e também em Porto Alegre. Camila Hermes / Agencia RBS

Porto Alegre recebe a partir deste final de semana o tradicional Saint Patrick's Day, criado em homenagem a São Patrício, padroeiro da Irlanda, após a sua morte no ano de 461. Com atrações no 4º Distrito, no Centro Histórico, em shoppings e bares, o evento promete movimentar a capital gaúcha nos próximos dois finais de semana.

Marcada pela cerveja e a decoração na cor verde, com trevos e chapéus gigantes, a data ganhou fôlego no Brasil e já é celebrada na Capital há pelo menos 10 anos. Confira algumas das atrações deste ano.

13 de março

Sogipa

A rodada de celebrações do Saint Patrick's Day em Porto Alegre começa com a festa do clube Sogipa, na zona norte de Porto Alegre. O evento contará com espaço kids mediante a compra de ingresso antecipada, foodtrucks, cerveja artesanal e apresentação da banda Youngles.

Associados do clube têm direito a entrada gratuita e dois acompanhantes sem custo. Para não sócios, o valor é R$ 70. As entradas, tanto para a festa, quanto para o espaço kids, devem ser adquiridas pelo site oficial do clube.

Quando: sexta-feira (13), das 18h às 23h

Onde: Rua Barão do Cotegipe, 415, bairro São João

Entrada gratuita para sócios

Viva Open Mall

O shopping Viva Open Mall também entrará no clima verde. A partir das 19h de sexta-feira, o local recebe as atrações DJ Márcio Ferraz, Banda Mais Amor e Baile do Fina para animar a noite.

A celebração se estende no sábado (14), a partir das 17h, com DJ Severo e Banda K-Bong.

Quando: sexta-feira, a partir das 19h, e sábado (14), a partir das 17h

Onde: Avenida Dr. Nilo Peçanha, 3.228, bairro Jardim Europa

Entrada gratuita

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14 de março

Pub Fora da Lei

O Pub Fora da Lei, na zona norte de Porto Alegre, organizou um dia repleto de atrações para celebrar a data, com opções inclusive para os atletas.

O evento começa às 9h com a Beer Run, uma corrida de aproximadamente cinco quilômetros. De acordo com a organização do evento, serão dadas cinco voltas no quarteirão da cervejaria, que fica na Avenida Assis Brasil. A cada volta, os participantes têm direito a um copo de cerveja para hidratação. Após o exercício, os corredores podem optar pelo open beer, com cerveja verde liberada por uma hora e meia.

Além disso, a programação do evento conta com produção de cerveja ao vivo, almoço temático e atrações musicais como Marsalla Trio, Tributo ao Queen com The Works e tributo ao AC/DC com a banda Voltz.

Quando: sábado (14), a partir das 9h

Onde: Avenida Assis Brasil, 1116, bairro Passo d'Areia

Ingressos de R$ 10 a R$ 75, sendo o último com open beer e acesso durante o dia todo

4º Distrito

No sábado, o festejo ocorre também no 4º Distrito. Serão dois eventos realizados na mesma rua.

Na altura do número 91 da Rua Álvaro Chaves, em frente ao Fuga Bar, será realizado o evento organizado pelo hub cultural QuartoPOA com o apoio da prefeitura de Porto Alegre. São esperadas mais de 15 mil pessoas para a festa, que tem entre as atrações o desfile cênico da escola de samba União da Tinga e as apresentações do grupo de samba Volto pra Te Ver, da banda Dingo e do rock gaúcho da Vera Loca.

No local, participantes também poderão comprar bebidas e comidas temáticas para entrar no clima da celebração.

Quando: sábado, a partir das 16h

Onde: Rua Álvaro Chaves, esquina com Voluntários da Pátria (em frente a Fuga bar, Cortex e XOX)

Entrada gratuita

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Já a outra festa se concentra na altura do número 350 da Álvaro Chaves, em frente ao Canto Bar, e segue até a Avenida Farrapos. Dentre as atrações estão nomes como Grupo do Bola, Baile do Finna, Visionários, e os DJs Coruja e Pedro Walter.

Além disso, o evento contará com food trucks e comidas de rua temáticas na cor verde. A entrada é gratuita mediante resgate de ingresso no site BaladApp.

Quando: sábado, a partir das 15h

Onde: Rua Álvaro Chaves (em frente ao Canto Bar)

Entrada gratuita mediante resgate de ingresso

Parque Maurício Sirotsky Sobrinho

Na região central de Porto Alegre, o evento ocorre no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho. A festa traz shows de Claus e Vanessa, o duo Elefolks e os tributos a Lulu Santos e Charlie Brown Jr, além de sets de DJs e uma Feira de Economia Criativa ao ar livre.

Quando: sábado, a partir das 16h

Onde: Av. Edvaldo Pereira Paiva, 63, bairro Praia de Belas

Entrada gratuita

15 de março

Shopping Iguatemi

No domingo (15), a celebração é no estacionamento do shopping Iguatemi, no bairro Passo d'Areia. O evento começa às 14h, com atrações como Elefolks, Oficial BR e Comunidade Nin-Jitsu. Foodtrucks completam a festa com comidas temáticas, além da tradicional cerveja verde.

Quando: domingo (15), a partir das 14h

Onde: estacionamento externo, Acesso B

Entrada gratuita

21 de março

Barra Shopping Sul

As celebrações continuam no fim de semana seguinte. No dia 21 (sábado), o Barra Shopping Sul, no bairro Cristal, na Zona Sul, promoverá os festejos, com música ao vivo e brindes para os participantes. Entre as atrações estão as bandas Dingo e Frescoboys.

Quando: sábado (21), a partir das 17h

Onde: jardim do Baixo Barra, na Avenida Diário de Notícias, 300, bairro Cristal

Entrada gratuita. O check-in deve ser realizado pelo site Multi

22 de março

Centro Histórico

O Centro Histórico recebe pela primeira vez as festividades de Saint Patrick's Day. O evento contará com cervejarias artesanais e shows de atrações como Comunidade Nin-Jitsu, Camaleões, Roda de Samba à Vontade, Elefolk e MC Jean Paul. O evento é realizado pela produtora Rolê com o apoio da prefeitura de Porto Alegre.

Quando: domingo (22), das 14h às 22h

Onde: Rua Sete de Setembro, Centro Histórico, próximo à Travessa Passarinho

Entrada gratuita

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Como surgiu o Saint Patrick's Day?

Nascido na Grã-Bretanha romana no final do século IV, Maewyn Succat — nome verdadeiro de Patrick (Patrício) — foi sequestrado aos 16 anos e levado para a Irlanda como escravo, mas conseguiu fugir.

Patrick retornou por volta de 432 d.C. para converter os irlandeses ao cristianismo. Até o momento de sua morte, em 17 de março de 461, ele havia estabelecido mosteiros, igrejas e escolas pelo país.

Muitas lendas surgiram em torno dele: falava-se que ele expulsou as cobras do país e que usou o trevo para explicar como a Santíssima Trindade era três em um ao mesmo tempo. Em homenagem a ele, a Irlanda passou a celebrar 17 de março com serviços religiosos e festas.

Embora seja conhecido com santo, Patrick nunca foi formalmente canonizado pela Igreja Católica. Foram os emigrantes, com rumo principalmente aos Estados Unidos, que transformaram o Saint Patrick's Day em um feriado secular de festividades e celebração das tradições irlandesas.

Cidades com grande número de imigrantes irlandeses passaram a organizar celebrações mais extensas, que incluíam paradas elaboradas. Boston realizou o primeiro desfile de Saint Patrick's Day em 1737, seguido por Nova York, em 1762. Desde 1962, Chicago colore o seu rio de verde para marcar o feriado.

Como é comemorado o Saint Patrick's Day?

Antigamente, a cor associada à data era o azul, não o verde. O tom se tornou popular pela associação ao trevo, planta que virou símbolo da Irlanda. A cor também está presente na bandeira do país.

Agora, a tradição é vestir trajes verdes nas festividades — e adicionar a cor também em decorações, na comida e na cerveja. A bebida, inclusive, é um grande destaque nas festas.

Um dos personagens do folclore irlandês que chama atenção no Saint Patrick's Day é o leprechaun (duende). O pequeno ser encantado também se veste de verde.

Os leprechauns são considerados guardiões de tesouros escondidos no final do arco-íris, por isso normalmente aparecem associados a potes com moedas de ouro. Habitantes de arbustos ou florestas, normalmente carregam acessórios como cachimbo e martelo (pois são sapateiros que fazem apenas dois sapatos por ano) e são tidos como figuras alegres e malandras.