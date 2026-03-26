Conversas sobre WhatsApp, educação e empreendedorismo e TV 3.0 marcam segundo dia do South Summit

Grande público participou do South Summit nesta quinta. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Mesmo sob a chuva fraca que atingiu Porto Alegre pela manhã , o segundo dia do South Summit começou com entusiasmo no Cais Mauá. O grande destaque das primeiras horas foi a participação de Guilherme Horn, CEO do WhatsApp no Brasil.

O HackaTchê, evento voltado a estudantes, e palestras sobre empreendedorismo e o futuro da TV também marcaram a quinta-feira — já sem chuva durante a tarde.

Nesta sexta (27), último dia da edição 2026 do South Summit Brazil, serão revelados os vencedores da competição de startups. Palestras, como a da influenciadora Jade Picon, também movimentam o cais (confira, abaixo, os destaques de sexta no evento).

Como foi o segundo dia

Em sua fala, o CEO do WhatsApp no Brasil descreveu a relação dos brasileiros com o aplicativo: "Quase como oxigênio". No palco The Next Big Thing, Guilherme Horn disse que o Brasil possui um movimento cultural único em que o app é a ferramenta central para trabalho e comunicação diária.

— Nunca vi isso antes nesses meus 40 anos de carreira. Aqui, o WhatsApp é o primeiro app que as pessoas olham ao acordar — comentou Horn.

Visitantes de fora do Estado, como a estudante de administração paranaense Camila Alvarenga, reforçaram que o evento tem cumprido o papel de conectar diferentes gerações e interesses sob o viés da inovação.

— Tem sido uma oportunidade de crescimento pessoal e profissional — disse.

Uma equipe formada por alunos da Escola Estadual de Ensino Médio Alexandre Zattera, de Caxias do Sul, foi a campeã da edição 2026 do HackaTchê Business, iniciativa do governo do Estado que busca incentivar a inovação na rede estadual de ensino. Chamado de Sentinela, o projeto campeão é sobre um painel inteligente de aprendizagem que busca diminuir a evasão escolar. Os estudantes campeões do HackaTchê ganharam uma viagem para o South Summit Madrid, na Espanha.

Barcos atracados no cais também contam com atrações do evento. As embarcações abrigam e promovem atividades diversas focadas em diferentes públicos.

— Aqui é o local onde eles fecham os negócios e fazem as reuniões — falou Adriane Hilbig, diretora do Cisne Branco.

Empreendedorismo e comunicação em pauta

Um quarteto de grandes empresários debateu sobre o que faz uma empresa crescer mesmo em um cenário de mudanças tecnológicas cada vez mais profundas e velozes. O painel reuniu o fundador e presidente do Conselho de Administração da XP, Guilherme Benchimol, o cofundador da Stone e da Teya, André Street, e o empreendedor e investidor Cristhiano Faé, CEO do Instituto B55, uma organização de apoio a pequenas e médias empresas. A mediação foi do publisher e presidente do Conselho de Gestão do Grupo RBS, Nelson Sirotsky.

O futuro da televisão foi tema de um painel com a CEO da RBS, Patrícia Fraga, e o head de Estratégia e Inteligência de Negócios da Globo, Eliseu Barreira Júnior.

Presente pelo quinto ano consecutivo no South Summit, o Grupo RBS é strategic media partner do evento.

Olhar dos colunistas

Colunistas de Zero Hora acompanham a movimentação no evento, relatando o que de principal acontece nos painéis:

Rodrigo Lopes:

Marta Sfredo:

Giane Guerra:

Gisele Loeblein:

Agenda da sexta-feira

A programação completa pode ser conferida no site do evento. Veja alguns dos destaques:

Driving New Ventures: The Role of Valuable Connections

Local: The Next Big Thing

Horário: 10h

Participantes: Carolina Cavalheiro (Instituto Caldeira), Luciano Freitas (Aftermoon)

Por que alguns CVCs vencem e outros ficam para trás

Local: Growth Stage

Horário: 10h

Participantes: Hercules Padilha Jr (Petrobras), Richard Zeiger (MSW Capital), Liz Fleming (South Summit)

GenAI and the New Era of Human Productivity

Local: Arena Stage

Horário: 10h20min

Participantes: Leandro Balbinot (Amazon)

Caminhos para uma Porto Alegre inovadora e inclusiva

Local: Arena Stage

Horário: 11h10min

Participantes: Sebastião Melo (Prefeitura de Porto Alegre), Jorge Audy (Tecnopuc/PUCRS)

O negócio da emoção: como os eventos constroem engajamento e moldam culturas

Local: The Next Big Thing

Horário: 11h15min

Participantes: Francisco Mattos (Formula 1), Caroline Torma (Grupo RBS), Rafael Lemos (Uhuu.com)

O RS tá diferente: + eficiente + moderno + conectado

Local: Demo Stage

Horário: 11h30min

Participantes: Danielle Calazans (Governo do Rio Grande do Sul), Eduardo Leite (Governo do Estado do Rio Grande do Sul), Tulio Milman (Milmídia)

The Power of Listening: Why Stories Shape Our Future

Local: Arena Stage

Horário: 12h20min

Participantes: Luciano Potter

Além do jogo: da sobrevivência ao propósito

Local: The Next Big Thing

Horário: 12h35min

Participantes: Alan Ruschel (Juventude), Jorge Ferreira (Ground)

Media for Equity: As vantagens para escalar e posicionar negócios sem queimar caixa

Local: Growth Stage

Horário: 13h

Participantes: Eduardo Seib (RBS Ventures), João Costa (Contajá), Giane Guerra (Grupo RBS)

Educação na era da IA: formando talentos para o futuro

Local: RS Innovation

Horário: 15h8min

Participantes: Bernardo Krebs (Gama), Emily de Castro Bittencourt (SICT), Daniela Corso Favaretto (Senac-RS), Rafael Martins de Oliveira (Share / Zero Hora - GZH)

Da influência ao empreendedorismo: construindo uma marca com propósito

Local: Arena Stage

Horário: 15h10min

Participantes: Jade Picon, Ricardo Dias (Aura Beauty)

Cerimônia de encerramento do South Summit Brazil 2026