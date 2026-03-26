Conversas sobre WhatsApp, educação e empreendedorismo e TV 3.0 marcam segundo dia do South Summit

Mesmo sob a chuva fraca que atingiu Porto Alegre pela manhã , o segundo dia do South Summit começou com entusiasmo no Cais Mauá. O grande destaque das primeiras horas foi a participação de Guilherme Horn, CEO do WhatsApp no Brasil.
O HackaTchê, evento voltado a estudantes, e palestras sobre empreendedorismo e o futuro da TV também marcaram a quinta-feira — já sem chuva durante a tarde.
Nesta sexta (27), último dia da edição 2026 do South Summit Brazil, serão revelados os vencedores da competição de startups. Palestras, como a da influenciadora Jade Picon, também movimentam o cais (confira, abaixo, os destaques de sexta no evento).
Como foi o segundo dia
Em sua fala, o CEO do WhatsApp no Brasil descreveu a relação dos brasileiros com o aplicativo: "Quase como oxigênio". No palco The Next Big Thing, Guilherme Horn disse que o Brasil possui um movimento cultural único em que o app é a ferramenta central para trabalho e comunicação diária.
— Nunca vi isso antes nesses meus 40 anos de carreira. Aqui, o WhatsApp é o primeiro app que as pessoas olham ao acordar — comentou Horn.
South Summit 2026
Visitantes de fora do Estado, como a estudante de administração paranaense Camila Alvarenga, reforçaram que o evento tem cumprido o papel de conectar diferentes gerações e interesses sob o viés da inovação.
— Tem sido uma oportunidade de crescimento pessoal e profissional — disse.
Uma equipe formada por alunos da Escola Estadual de Ensino Médio Alexandre Zattera, de Caxias do Sul, foi a campeã da edição 2026 do HackaTchê Business, iniciativa do governo do Estado que busca incentivar a inovação na rede estadual de ensino. Chamado de Sentinela, o projeto campeão é sobre um painel inteligente de aprendizagem que busca diminuir a evasão escolar. Os estudantes campeões do HackaTchê ganharam uma viagem para o South Summit Madrid, na Espanha.
Barcos atracados no cais também contam com atrações do evento. As embarcações abrigam e promovem atividades diversas focadas em diferentes públicos.
— Aqui é o local onde eles fecham os negócios e fazem as reuniões — falou Adriane Hilbig, diretora do Cisne Branco.
Empreendedorismo e comunicação em pauta
Um quarteto de grandes empresários debateu sobre o que faz uma empresa crescer mesmo em um cenário de mudanças tecnológicas cada vez mais profundas e velozes. O painel reuniu o fundador e presidente do Conselho de Administração da XP, Guilherme Benchimol, o cofundador da Stone e da Teya, André Street, e o empreendedor e investidor Cristhiano Faé, CEO do Instituto B55, uma organização de apoio a pequenas e médias empresas. A mediação foi do publisher e presidente do Conselho de Gestão do Grupo RBS, Nelson Sirotsky.
O futuro da televisão foi tema de um painel com a CEO da RBS, Patrícia Fraga, e o head de Estratégia e Inteligência de Negócios da Globo, Eliseu Barreira Júnior.
Presente pelo quinto ano consecutivo no South Summit, o Grupo RBS é strategic media partner do evento.
Olhar dos colunistas
Colunistas de Zero Hora acompanham a movimentação no evento, relatando o que de principal acontece nos painéis:
Rodrigo Lopes:
Marta Sfredo:
Giane Guerra:
Gisele Loeblein:
Agenda da sexta-feira
A programação completa pode ser conferida no site do evento. Veja alguns dos destaques:
Driving New Ventures: The Role of Valuable Connections
- Local: The Next Big Thing
- Horário: 10h
- Participantes: Carolina Cavalheiro (Instituto Caldeira), Luciano Freitas (Aftermoon)
Por que alguns CVCs vencem e outros ficam para trás
- Local: Growth Stage
- Horário: 10h
- Participantes: Hercules Padilha Jr (Petrobras), Richard Zeiger (MSW Capital), Liz Fleming (South Summit)
GenAI and the New Era of Human Productivity
- Local: Arena Stage
- Horário: 10h20min
- Participantes: Leandro Balbinot (Amazon)
Caminhos para uma Porto Alegre inovadora e inclusiva
- Local: Arena Stage
- Horário: 11h10min
- Participantes: Sebastião Melo (Prefeitura de Porto Alegre), Jorge Audy (Tecnopuc/PUCRS)
O negócio da emoção: como os eventos constroem engajamento e moldam culturas
- Local: The Next Big Thing
- Horário: 11h15min
- Participantes: Francisco Mattos (Formula 1), Caroline Torma (Grupo RBS), Rafael Lemos (Uhuu.com)
O RS tá diferente: + eficiente + moderno + conectado
- Local: Demo Stage
- Horário: 11h30min
- Participantes: Danielle Calazans (Governo do Rio Grande do Sul), Eduardo Leite (Governo do Estado do Rio Grande do Sul), Tulio Milman (Milmídia)
The Power of Listening: Why Stories Shape Our Future
- Local: Arena Stage
- Horário: 12h20min
- Participantes: Luciano Potter
Além do jogo: da sobrevivência ao propósito
- Local: The Next Big Thing
- Horário: 12h35min
- Participantes: Alan Ruschel (Juventude), Jorge Ferreira (Ground)
Media for Equity: As vantagens para escalar e posicionar negócios sem queimar caixa
- Local: Growth Stage
- Horário: 13h
- Participantes: Eduardo Seib (RBS Ventures), João Costa (Contajá), Giane Guerra (Grupo RBS)
Educação na era da IA: formando talentos para o futuro
- Local: RS Innovation
- Horário: 15h8min
- Participantes: Bernardo Krebs (Gama), Emily de Castro Bittencourt (SICT), Daniela Corso Favaretto (Senac-RS), Rafael Martins de Oliveira (Share / Zero Hora - GZH)
Da influência ao empreendedorismo: construindo uma marca com propósito
- Local: Arena Stage
- Horário: 15h10min
- Participantes: Jade Picon, Ricardo Dias (Aura Beauty)
Cerimônia de encerramento do South Summit Brazil 2026
- Local: Arena Stage
- Horário: 16h
- Participantes: María Benjumea (South Summit), José Renato Hopf (South Summit Brazil)