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Contêineres verdes completam um ano em Porto Alegre sem perspectiva de ampliação

Mesmo sem dado concreto, prefeitura avalia experiência como positiva. Especialistas, no entanto, veem com ressalvas a eficácia ao apontar problemas como falta de estrutura em unidades de triagem e o alto índice de incêndios e atos de vandalismo

Guilherme Milman

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