Confraternização promovida pelo Grupo RBS reuniu líderes conectados ao South Summit

Iniciativa que já se tornou uma tradição conectada ao South Summit Brazil, a confraternização oferecida pelo Grupo RBS reuniu autoridades, speakers, empreendedores, executivos e comunicadores, na noite de quinta-feira (26), em Porto Alegre. O encontro celebrou a parceria da empresa com o evento de inovação e empreendedorismo, firmada ainda na primeira edição, em 2022.

Realizada na residência do publisher e presidente do Conselho de Gestão do Grupo RBS, Nelson Sirotsky, a confraternização contou com a presença de Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul; Sebastião Melo, prefeito de Porto Alegre; Sergio Peres, presidente da Assembleia Legislativa do RS; Maria Benjumea, espanhola que idealizou o South Summit; José Renato Hopf, presidente do South Summit Brazil; Cláudio Bier, presidente da Fiergs, entre outros parceiros e autoridades.

Nelson Sirotsky, que naquela mesma tarde havia mediado um painel sobre empreendedorismo, saudou os presentes reforçando a conexão da empresa com o South Summit, reafirmando o compromisso do Grupo RBS com ações que contribuem para o futuro do Estado. Speaker em dois painéis desta edição do evento, a CEO da RBS, Patrícia Fraga, também saudou os convidados reforçando o orgulho da RBS em estar ao lado desta iniciativa que impulsiona o ecossistema de inovação no Estado, promove debates e multiplica exemplos inspiradores:

— Temos muito orgulho de sermos parceiros do South Summit desde a sua primeira edição em Porto Alegre. Nós, da RBS, temos o propósito de contribuir para o desenvolvimento do Estado a partir da comunicação. E o South Summit faz isso pelo nosso Estado, pelo país, a partir da tecnologia. Desejamos vida longa ao South Summit, aos encontros que o evento proporciona e a essas conexões que geram impacto e deixam legados.