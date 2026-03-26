Porto Alegre

POA 254 anos
Notícia

"Como não gostar do Mercado Público de Porto Alegre?": no aniversário da cidade, Leandro Staudt visita espaço icônico no Centro Histórico

No aniversário da Capital gaúcha, Zero Hora convidou quatro colunistas a compartilhar dicas de seus lugares preferidos da cidade

Kizzy Abreu

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS