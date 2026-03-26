"Como não gostar do Mercado Público de Porto Alegre?": no aniversário da cidade, Leandro Staudt visita espaço icônico no Centro Histórico

No Centro Histórico de Porto Alegre, o Mercado Público concentra parte da rotina e muito da memória da cidade. Para o comunicador Leandro Staudt, o espaço representa uma cidade que é de todos e para todos, reunindo diferentes públicos, histórias e tradições em um mesmo lugar.

Na semana do aniversário de 254 anos de Porto Alegre, comemorado nesta quinta-feira (26), Zero Hora convidou quatro colunistas a compartilhar dicas de seus lugares preferidos da cidade. Staudt escolheu o Mercado.

Confira no vídeo acima.

Inaugurado em 1869, o prédio foi ampliado ao longo do tempo e hoje vai além do comércio. Símbolo de resistência, o Mercado já enfrentou incêndios e enchentes, como as de 1941 e 2024, e segue como ponto turístico para visitantes e de encontro para moradores da cidade.