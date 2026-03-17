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Motoristas de Porto Alegre transformam trânsito em vídeos nas redes; conheça histórias

Segundo professora especialista em mídias digitais, público tem valorizado cada vez mais o cotidiano e as histórias reais ao invés de produções mais elaboradas

Isadora Garcia

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