Daniel começou a gravar os conteúdos em 2017. André Ávila / Agencia RBS

Entre buzinadas, engarrafamentos e sinaleiras fechadas, alguns motoristas decidiram transformar o tempo no trânsito em conteúdo para as redes sociais. Ao invés de apenas enfrentar a rotina ao volante, eles registram o dia a dia nas ruas e compartilham a experiência com os seguidores.

Foi assim na trajetória de Daniel Leal da Costa, 48 anos. Motorista de aplicativo desde 2017, ele criou no YouTube o canal Diário de um Uber, hoje com 12,8 mil inscritos. Quem circula por Porto Alegre talvez já tenha visto o carro adesivado com o nome do projeto.

A ideia de gravar o cotidiano e falar sobre o trabalho como motorista de aplicativo surgiu depois de Daniel assistir a vídeos parecidos na internet. Ele já gostava do formato, mas nem sempre concordava com o que via.

— Nos meus vídeos, comecei a falar coisas que eu não poderia falar com o passageiro dentro do carro, fazer reclamações do dia a dia. Para minha surpresa, uma meia dúzia (de pessoas) começou a me seguir por se identificar com o meu conteúdo — conta.

Como explica a especialista em mídias digitais e marketing Karen Sica, professora da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), o público nas redes sociais tem valorizado cada vez mais o cotidiano e as histórias reais ao invés de produções mais elaboradas. Segundo ela, quanto mais espontâneo e autêntico for o conteúdo, mais chance de gerar conexão.

O formato que não exige atenção total à tela também facilita o consumo.

— Esse tipo de vídeo funciona, muitas vezes, até como um "podcast visual", em que o público acompanha como se estivesse dentro do carro, ouvindo as histórias, observando o dia a dia e entendendo que aquilo ali é algo espontâneo — avalia.

O interesse em bastidores da rotina ou da profissão não é de hoje. Por outro lado, os equipamentos se tornaram mais acessíveis do que em décadas atrás. Outra diferença, na avaliação da especialista, é que hoje também existe uma cultura de micro influenciadores voltados a nichos específicos.

"Não sei o que vai acontecer"

As gravações de Daniel são feitas com uma câmera fixada no espelho retrovisor e um microfone preso à camiseta. O motorista costuma filmar enquanto aguarda uma corrida ou vai em busca de novos passageiros. Ele ressalta que, apesar da presença da câmera, a prioridade continua sendo o trânsito.

Depois, todo o material gravado ao longo do dia é compilado e publicado no canal. Os vídeos costumam ter entre 40 e 50 minutos — às vezes até mais.

— Não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha — resume.

— Quando eu saio de manhã, até posso imaginar, mas não sei o que vai acontecer — destaca.

No canal, aparecem bordões como "Agora tu veio", "Não consegue, né, Moisés?", como disse Silvio Santos décadas atrás, e outros inspirados no programa Pretinho Básico, da Rádio Atlântida. Daniel diz que as frases já ganharam fama entre seus seguidores.

Aliás, a repercussão dos vídeos é motivo de orgulho para o criador, que enxerga o canal como uma forma de motivação e companhia durante o trabalho.

— O pessoal me manda mensagem de manhã vendo vídeo, diz que vê com filho, com filha, com a família, e não passa pela minha cabeça quem são essas pessoas. Isso é muito legal — ressalta.

Um dos vídeos com maior destaque foi gravado em 2018 e tem 23 mil visualizações, com o assunto: "Uber Black vale a pena?".

Alguns cortes do YouTube vão para Instagram e TikTok. O objetivo é que, no futuro, o canal se torne a renda principal de Daniel.

Moto, celular e ação!

Vinicius começou a mostrar o cotidiano no trânsito em 2025. Vinicius Vasques Pires / Arquivo Pessoal

Outro exemplo vem sobre duas rodas. Vinicius Vasques Pires, 23 anos, morador de Porto Alegre, compartilha sua rotina no Instagram (@viniivasques). O perfil já soma mais de 20,4 mil seguidores e traz, como ele define na bio, conteúdos de "moto terapia".

Em alguns vídeos, Vinicius mostra o cotidiano enquanto circula pelas ruas. A ideia de filmar surgiu a partir do incentivo de um integrante do grupo de motociclistas do qual faz parte. Vinicius começou a produzir conteúdos no ano passado.

— No começo era sem intuito, eu só fazia por gravar mesmo e mostrar meu cotidiano. Teve alguns casos que tomaram bastante repercussão positiva, de ações que eu fiz no meu dia a dia, que são coisas que eu já faço e faria se estivesse ou não gravando. Acabei postando e repercutiram — lembra.

Criador de conteúdo gosta do mundo das motos desde pequeno. Instagram @matthclicks / Reprodução

As gravações são feitas a partir de um celular acoplado no capacete. Enquanto pilota a moto, Vinicius não tem contato com o aparelho. Depois, o material bruto é editado e compartilhado.

Um dos episódios que mais repercutiram aconteceu quando Vinicius auxiliou um motorista que levava uma mulher em trabalho de parto no carro. Ele ajudou a organizar o trânsito para que o veículo pudesse atravessar a via mais rapidamente (veja o vídeo abaixo). Tempos depois, conheceu a família e a bebê.

O criador também relata ter ajudado em situações de acidente, colaborando para organizar o fluxo de veículos.

— Primeiramente, sempre penso na minha segurança, prezando pela minha segurança. Eu não vou fazer algo pelos outros em que ponha a minha vida em risco. Tudo que eu faço nesses momentos, se for ver nas gravações, é tudo pensado — pontua.

Atenção no trânsito

Apesar de a prática servir até mesmo como renda extra e engajar condutores, é preciso ter cautela ao gravar durante a condução de um veículo.

Segundo a advogada Andréia Scheffer, presidente da Comissão de Direito do Trânsito da Ordem dos Advogados do Brasil no Rio Grande do Sul (OAB/RS), um dos riscos de infração ocorre quando o motorista segura ou manuseia o aparelho utilizado na gravação.