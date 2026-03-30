Porto Alegre

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Notícia

Com retomada das obras prevista para o segundo semestre, 115 famílias ainda vivem no entorno da nova ponte do Guaíba 

Conforme o Dnit, 191 edificações precisam ser demolidas na região das comunidades Tio Zeca, Areia, Coobal e em parte do Beco X; empresa que terminará o serviço será conhecida nesta quarta-feira

Gabriela Plentz

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