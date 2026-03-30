Com retomada das obras prevista para o segundo semestre, 115 famílias ainda vivem no entorno da nova ponte do Guaíba 

Ainda faltam a construção de três alças de acesso e a realização de serviços de pavimentação, acabamento e sinalização. Gabriela Plentz / Agência RBS

Após cinco anos paradas, as obras da nova ponte do Guaíba estão previstas para serem retomadas no segundo semestre deste ano. O reinício do trabalho depende ainda da retirada das últimas 115 famílias que seguem na região das comunidades Tio Zeca, Areia, Coobal e em parte do Beco X.

Conforme o Departamento Municipal de Habitação (Demhab), dos 850 cadastros feitos junto ao governo federal, 796 famílias foram convocadas para o programa Compra Assistida, sendo que 684 já assinaram contrato com a Caixa Econômica Federal para obtenção de nova moradia. Outras 119 estão recebendo o benefício do Estadia Ponte, auxílio mensal de R$ 1 mil para custear aluguel enquanto não são contempladas no Compra Assistida.

— Temos várias famílias que estão recebendo já o Estadia Ponte, muitas delas desde o primeiro mês que começamos a pagar, em novembro do ano passado, e a gente vai fazendo o ingresso de novas famílias de acordo com a demanda do Dnit e do avanço da demolição no território — explica o diretor-geral do Demhab, Andre Machado.

De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), 191 edificações ainda precisam ser demolidas, sendo que algumas delas já foram desocupadas, mas não podem ser derrubadas por estarem coladas a outras que permanecem habitadas. Outras 394 já foram destruídas pelo departamento, sendo que as demais já tinham sido impactadas pela enchente ou por outras ações.

Na Vila Voluntários, os lotes foram totalmente liberados, e o terreno está cercado.

Dos 16 lotes que definimos, temos dois que já estão completamente demolidos e com todas as famílias contempladas. Tem alguns territórios que falta muito pouco, e alguns, um pouco mais complexos, têm 18, 19 famílias ou comércios ainda para serem atendidos. Mas tudo está andando dentro do ritmo que se imaginava possível pela complexidade do problema. ANDRE MACHADO Diretor-geral do Demhab

Ainda segundo a prefeitura, um telefone foi destinado para atender essas famílias. No WhatsApp (51) 3289-7251, é possível contatar diretamente a técnica responsável por auxiliar na resolução dos benefícios de quem mora na região.

Leia Mais Demolição das casas do entorno da nova ponte do Guaíba é retomada após saída de famílias

A previsão do Dnit é de que, nos próximos meses, sejam finalizadas as demolições nas vilas onde o trabalho foi parcial, e iniciadas nos lotes da Vila Areia e da comunidade Tio Zeca.

Resultado de licitação será conhecido nesta quarta

As propostas para a contratação da empresa que irá terminar as obras serão conhecidas na quarta-feira (1º). Vence a disputa quem oferecer o menor valor para realizar o serviço.

O Dnit afirma que a obra está com aproximadamente 90% dos serviços executados. Do projeto inicial, ainda faltam a construção de três alças de acesso e a realização de serviços de pavimentação, acabamento e sinalização.

A estimativa é de que, após o reinício da construção, as alças sejam concluídas no prazo de oito meses. Entretanto, ainda será necessário executar um sistema de proteção dos pilares dos vãos centrais, chegando a 30 meses de prazo total.