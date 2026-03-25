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Com movimento e sem filas: começa a quinta edição do South Summit Brazil em Porto Alegre

A expectativa é reunir em torno de 23 mil pessoas, incluindo fundadores e cofundadores de startups, lideranças de grandes corporações e representantes de 140 fundos de investimento

Guilherme Gonçalves

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