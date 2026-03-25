Com movimento e sem filas: começa a quinta edição do South Summit Brazil em Porto Alegre

Uma movimentação intensa desde os primeiros minutos marcou a abertura do South Summit Brazil 2026 nesta quarta-feira (25) no Cais Mauá, em Porto Alegre. A quinta edição do evento começou às 9h e segue até sexta-feira (27).

Na Avenida Mauá, via que dá acesso ao Cais, o trânsito também é tranquilo no início desta manhã. Apesar do sol não dar as caras, o tempo quente e abafado leva os frequentadores para ambientes climatizados no South Summit, como os armazéns, onde há estandes de marcas nacionais e internacionais, e nos "stages", palcos onde ocorrerão palestras nos próximos três dias.

Marcas locais de gastronomia trouxeram operações temporárias para espaços juntos aos armazéns. A movimentação também era intensa nesses locais. O evento também beneficia empreendimentos no Cais Embarcadero. Gerente de relacionamento do 20Barra9, Rodrigo Rech diz que a área chega a receber mais de 70 mil pessoas nos três dias de evento.

— No primeiro ano não sabíamos muito o que esperar. Hoje, é um evento muito consolidado. Ficamos felizes de ver que Porto Alegre tem capacidade para receber eventos como esse. Vem muita gente de fora do Estado, então buscamos criar a melhor experiência para essas pessoas — afirma Rech.

Programação

A programação será distribuída em oito palcos localizados no Cais Mauá. Com o tema "Human by Design", o encontro deste ano coloca o ser humano no centro das decisões tecnológicas, explorando o equilíbrio ético e funcional entre a humanidade e avanços como Inteligência Artificial (IA).

Estão previstos mais de 700 palestrantes, 150 nomes deles do Exterior. Além do conteúdo no Cais, a Masterclass Room, na Usina do Gasômetro, oferecerá apresentações exclusivas de cases e projetos voltados a impulsionar novos negócios.

A expectativa é reunir em torno de 23 mil pessoas, incluindo fundadores e cofundadores de startups, lideranças de grandes corporações e representantes de 140 fundos de investimento.

Como chegar

O acesso principal será feito pela Avenida Presidente João Goulart, 97. A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) terá um esquema de trânsito e transporte para o evento. Faixas exclusivas de transporte coletivo nas avenidas Mauá e João Goulart serão compartilhadas com veículos particulares, para dar fluidez ao trânsito.

Pontos de táxi estarão à disposição na entrada principal do evento. No mesmo local, estarão áreas de embarque e desembarque para veículos de aplicativos.

South Summit Brazil 2026