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Com megapromoção, livraria fecha as portas em shopping de Porto Alegre e encerra atividade no RS

Rede fala em "reestruturação estratégica do varejo físico"; setor ainda avalia que o mercado de livrarias físicas está em processo de recuperação

Mathias Boni

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